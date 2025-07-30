Что дальше?

МВФ значительно снизил прогноз роста российской экономики в 2025 году — с 1,5% до 0,9%. В Минэкономразвития заявили, что международные финансовые институты уже не впервые выступают с негативными прогнозами относительно развития российской экономики.

При этом правительство РФ всерьёз обсуждает идею принудительного ограничения цен на продукты. Минсельхоз обратился к нескольким крупнейшим ассоциациям производителей с просьбой оценить законопроект о регулировании цен на овощи, молочные продукты и птицеводческие товары, пишет издание "Коммерсант".

Банк России 25 июля снизил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 20 до 18%. Регулятор не исключил, что может опустить ее еще ниже на следующих заседаниях. ЦБ видит риски для ускорения инфляции: снижение цен на нефть и усиление санкций могут вернуть рост цен через ослабление рубля.

Тем временем на юге России ожидается самый низкий за пять лет урожай. По оценкам аграриев на середину июля ждут еще один "компактный" урожай, на который накладываются риски по качеству двух ключевых продуктов — продовольственной пшеницы и пивоваренного ячменя на европейской территории России.

Об очередных проблемах российской экономики говорим в программе "Лицом к событию" с экономистом Игорем Липсицем и журналисткой Олесей Шмагун.



