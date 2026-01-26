Что ПАСЕешь...

Парламентская ассамблея Совета Европы утвердила состав платформы российских демократических сил. Она будет вести диалог с европейскими парламентариями.

В состав платформы вошли Наталья Арно, Дмитрий Гудков, Марк Фейгин, Владимир Кара-Мурза, Гарри Каспаров, Михаил Ходорковский, Олег Орлов, Андрей Волна, Любовь Соболь, Надежда Толоконникова.

От представителей коренных народов России в платформу вошли Руслан Кутаев, Екатерина Кузнецова, Василий (Батлай) Матенов, Лана Пылаева, Павел Суляндзига.

Участники платформы смогут присутствовать на заседаниях комитетов и подкомитетов, а также на мероприятиях, проходящих в рамках сессий ПАСЕ, и выступать на них, заручившись разрешением председателя.

Возглавит платформу президент ПАСЕ Теодорос Русополос. В работе структуры будут участвовать представители Германии, Испании, Венгрии, Румынии, Кипра.

Первое заседание российской платформы намечено на 29 января.

Новая платформа, среди прочего, будет содействовать укреплению потенциала российских демократических сил "в области осуществления устойчивых демократических перемен в России и достижения прочного и справедливого мира в Украине, а также обеспечению ответственности российских субъектов за совершенные международные преступления".

Одним из критериев для участия в платформе ПАСЕ является подпись под "Берлинской декларацией". ФБК этот документ не подписал, заявив, что декларация представляет собой инструмент манипуляций.

В отличие от белорусских демократических сил, российские демократические силы не имеют единой политической структуры.

Россия была исключена из состава Совета Европы в марте 2022 года после начала полномасштабной войны против Украины.

О том, какие возможности даёт оппозиционерам работа в ПАСЕ, говорим в программе "Лицом к событию" с политиком Дмитрием Гудковым.











