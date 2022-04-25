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Лицом к событию

Что похоронит режим Путина?

Политик Гарри Каспаров в эфире Радио Свобода

В программе Радио Свобода "Лицом к событию" 25 апреля выступает сооснователь Форума свободной России, член Антивоенного комитета, чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Видеоэфир в 19:05

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