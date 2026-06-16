Что умножают знания. Анатолий Стреляный – о национальной спеси

Уже семь лет в эфире Русской службы "Свободы" нет моей передачи "Ваши письма", а они, письма, всё ещё случаются. Одно из последних:

"В 2014 году на Украине власть взяли бандеровцы, готовые лить народную кровь без счета. Только платите и оружие посылайте. Прижать местных русских и вообще недовольных, а потом и на север с боем. Повод найти не проблема. Ну, а деньги и оружие – проблема НАТО".

В следующем письме важное уточнение:

"Не Украина воюет с Россией, а НАТО на территории Украины и руками украинцев. Вот уже и понятно, что растягивает войну – поток денег и оружия на Украину. Ну, а чем можно объяснить такое вмешательство Запада? Так это опять же просто. Завоевать-покорить. Неужели непонятно?".

Войны хотела не Россия, а Украина. Это теперь само собою разумеется для таких слушателей/читателей "Свободы". Что не мешает им её слушать и читать.

Людям, так понимающим, что к чему на этом свете, нет смысла задавать вопросы, способные поколебать их представления. Но всё же. НАТО – это, говоря на официальном языке, военно-политический блок для защиты демократических ценностей и поддержания стабильности в евроатлантическом регионе. В этом блоке сейчас 32 страны. Он существует уже 77 лет. Какую страну за это время он завоевал-покорил или пытался совершить это злодеяние?

Многих, как и президента России, занимают отношения между русификацией и украинизацией. Люди гонят от себя мысль, что такая свобода для "всего русского", какая была в советской Украине, привела бы к окончательному вытеснению "всего украинского".

"Вы, – обращается ко мне автор очередного письма – оправдываете всё, что делалось и делается на Украине по отношению к русским и России. Русские для вас, в сущности, навоз, на котором нужно вырастить какую-то "украинскую нацию". Потому надо русских изводить, запрещать русский язык – самое первое. Прославлять всех ненавистников России, начиная от Мазепы-Сагайдачного до Бандеры-Петлюры. Сеять ненависть к русским и вообще России. Мол, русский язык и Россия уже сами по себе угроза и опасность для так называемого "украинства" и потому надо всячески запрещать и враждовать с Россией, вступить в НАТО и еще лучше воевать с Россией".

Такие письма наводят на один поистине исторический вопрос. В 2001 году (год последней переписи) в Украине было около 15 миллионов русскоязычных граждан. Примерно каждый третий. И вот эта масса на протяжении всех послесоветских лет ничего не стала делать, чтобы защитить себя от украинизации. Ни одной осознанной и открытой, громкой попытки! Имея за спиной такую опору, как Россия… Не появилось ничего похожего на партию "Останемся русскими!". При каком-никаком, но всё-таки демократическом строе. В чём же дело? Эти люди знают, что русификация Украины вплоть до последних советских дней была во многом принудительной. От бунта их удерживает чувство справедливости.

Кто не согласен, что украинский язык – это испорченный русский, является "скрытым бандеровцем"

И, конечно, смешанные семьи, близость языков. Близость, кстати, не такая большая, как принято думать. Автору следующего письма из России представился случай прочитать в одной из научных статей, что "ближайшим генетическим родственником украинского языка является белорусский", за ним следуют польский, словацкий и чешский и только потом русский. Это его не устроило: "сомнительный источник". Всем, мол, известно, что "слово «генетика» относится только к биологии", а кто не согласен, что украинский язык – это испорченный русский, является "скрытым бандеровцем".

В наше время почти любой человек, не выходя из дома хоть во глубине сибирских руд, может получить достоверные сведения почти обо всём. Но одной возможности, как видим, мало. Мало и простой любознательности. Нужен ещё дар сомнения – в том, что приходит в голову и западает в душу. Не это ли и есть та скорбь, которую рождают и постоянно умножают знания?

Однажды я упомянул в передаче "Ваши письма" стихотворение "Чистокровный англичанин" Даниэля Дефо. Оно не такое известное, как его "Робинзон", но всё же за триста с лишним лет не раз оглашалось во многих странах. Дефо напомнил своим спесивым соотечественникам, что их "чистая кровь" – на самом деле бурда от "смешенья всякой рвани", "самых подлых сыновей земли":

От Скоттов вероломнейших и Бриттов,

От шайки воров, трутней и бандитов,

Которые насильничали тут,

Чиня Разбой, Смертоубийства, Блуд.

От них, мол, пошла и речь "чистокровного англичанина", украшенная

таким невытворимым Шибболетом,

Что по нему ты опознаешь вмиг

Саксоно-Римско-Датский наш язык.

Один слушатель сообщил мне тогда, что этот мой поступок испортил последние годы его жизни, за что не будет мне прощения. "Что я теперь должен думать о себе? – написал он. – Я не филолог и не историк, но у меня всё же высшее образование, пусть и медицинское. И вот на закате своих дней узнаю от вас, что всю сознательную жизнь пробыл в том состоянии мозгов, какое триста лет назад высмеял автор «Робинзона Крузо». Разница только в том, что перед ним был «чистокровный» англичанин, а я такой же русский".

С национальной спесью так просто, да ещё в зрелом возрасте, не расстаются

Написал это человек явно как бы от себя – для пущей выразительности. С национальной спесью так просто, как он, да ещё в зрелом возрасте, не расстаются. Требуются, опять же, серьёзные знания, а среди них бывают и коварные. Иное может угрожать таким струнам, без которых человек не может жить. Есть, кажется, только одна сила, которая способна выбить из него любую дурь – выбить, правда, затем, чтобы заменить её другой. Это – власть. Та же советская поразительно легко внушила миллионам, что они не русские в первую очередь, а именно советские.

Советской власти не стало, как будто и не было, и теперь они опять русские, даже сверх… Поражение в войне с Украиной их не смутит. Они к нему уже готовы. Оно скорее укрепит их дух. Уже можно слышать: "Что ж, мы лишний раз убедимся, что мы действительно особые, за что нас и не любят. Мы должны всем назло быть дружными между собою, уважать власть и не давать воли всяким горланам и бузотёрам. И, конечно, вернуть однажды всё, что было потеряно по вине предателей Горбачёва и Ельцина и так называемых демократов".

Здравый смысл зовёт не спорить с ними, а знать, что они есть и могут задавать тон всему в России. О них пишет москвичка Татьяна Р.:

"– Скажите, а часто у вас покупают игрушку «Орешник»? – спросила я продавца.

Он оживился:

– Часто! Сейчас это модно.

Я от растерянности даже не спросила, сколько стоит сей шедевр".

На вопрос, как сделать, чтобы спокойнее жилось народам, окружающим Россию, ответ дают Украина и её союзники. Рассчитывать стоит прежде всего на изделия, которые могут, когда потребуется, достигать любого места на девятой части земной суши. Современные западные мыслители уже почти дружно признают, что до нападения России на Украину они вместе с верхушками своих стран были особями довольно расслабленными, но расслабленными не только сытостью, а и страхом перед Москвой. Им представляется чудом то, что Запад – отчасти и в их лице – смог преодолеть свою робость и вялость.

Открытием же для них явилось то, что ничего подобного не испытывала перед своей безразмерной соседкой Украина. Своё объяснение этого чуда им сейчас предлагают некоторые русские из довольно смышлёных. "Ничего удивительного, что они нас смело бьют и побеждают, – говорят они об украинцах. – Это не позор нам, ведь они – это мы. Так что закон, гласящий, что нас, русских, никто не может победить, остаётся в силе. Только и того, что вносится уточнение: никто, кроме тоже русских".

Остроумием способен иной раз блеснуть не только победитель.

Анатолий Стреляный – писатель и публицист, живет в Ахтырке Сумской области

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