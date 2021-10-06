Чудеса "ящика Пандоры". Под контролем Путина

Офшорный скандал Pandora Papers с разоблачением собственности и активов соратников Путина дает повод для обсуждения сути нынешней российской экономики, застойной, с незащищенной собственностью.

Авторитетные экономисты. такие как Алексей Кудрин, предупреждают, что у России осталось 10-15 лет для того, чтобы вписаться в новую "зеленую экономику". Между тем, ситуация на мировых рынках, рост цен на нефть и газ явно расхолаживают российские власти.

При этом они намечают странные маневры. Появившиеся на днях бюджетные проектировки на три года показывают предстоящее в 2022 году снижение социальных расходов, особенно на медицину. С прогнозировано сокращение числа пенсионеров. При этом резко вырастут расходы на армию и полицию - на 17%. Возможно это и есть реакция на реальное голосование граждан России.

Последние новости обсуждают экономисты Сергей Алексашенко и Сергей Хестанов.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 6 октября в 19:05