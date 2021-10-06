Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Биржевая цена на газ в Европе в среду, 6 октября, на лондонской бирже ICE превысила 1700 долларов за тысячу кубометров, обновив исторический максимум.

Еврокомиссия назвала причиной роста цен спрос на энергоресурсы. По данным ведомства, он достиг максимума за последние 25 лет.

Франция, Испания, Чехия, Греция и Румыния предложили расследовать причины рекордного роста цен на газ в Европе. Министры финансов этих стран предложили создать общий инструментарий для стран Евросоюза, чтобы реагировать на скачки цен на энергоресурсы. Страны ЕС должны координировать закупки газа, чтобы усилить свои переговорные интересы, говорится в заявлении министров.

Стоимость газа в Европе начала расти летом. Одной из причин для скачка цен эксперты называют холодную зиму 2020 года и аномальную жару летом. Европейские хранилища фиксируют дефицит запасов топлива. К началу отопительного сезона в Европе 1 октября они оказались заполнены примерно на 70 процентов – это минимум с 2011 года. В прошлом году хранилища были заполнены почти на 95 процентов.

Издание РБК сообщало, что на ценах отразились итоги аукционов по бронированию дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на сентябрь. На них были выставлены мощности до 15 миллионов кубометров в сутки, но "Газпром" выкупил чуть более четырёх процентов объёма. На аукционе 20 сентября дополнительные мощности компания бронировать не стала.

Это стало поводом для Европарламента заподозрить российскую газовую монополию "Газпром" в сознательном давлении на рынок. Российский концерн в ответ заявил, что стремится нарастить объём поставок. Москва утверждает, что цены будут сбалансированы после запуска газопровода "Северный поток – 2".