Чумной барак. Почему санкции хуже дефолта и что нужно для их отмены

Страны Евросоюза вечером 14 марта утвердили четвертый пакет санкций, призванный остановить российскую агрессию против Украины. Они вступят в силу после публикации в Официальном журнале ЕС. Вводится запрет, в частности, на экспорт в Россию любых предметов роскоши из Европы. Как заявила после саммита ЕС в минувшую пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, "те, кто поддерживает военную машину Путина, больше не должны иметь возможности наслаждаться своим роскошным образом жизни".

Кроме того, европейские страны отказываются от импорта продукции российской черной металлургии, лишая страну одного из самых важных источников валютной выручки. Под запрет попадают и новые инвестиции в российский энергетический сектор. А к середине мая должен быть готов детальный план полного отказа Европы к 2027 году от российских нефти и газа.

Наконец, новый пакет европейских санкций, которые уже согласованы с США, Канадой, Японией и другими странами, предусматривает приостановку членства России в МВФ и Всемирном Банке. Процедура исключения той или иной страны из Всемирной торговой организации не предусмотрена. Однако западные и другие страны могут отменить режим наибольшего благоприятствования в торговле, после чего участие в ВТО станет для России бессмысленным.

Кто-то, поддавшись ура-патриотическим настроениям, может наивно думать, что европейцы до конца не отдают себе отчет в том, что финансовая и торговая блокада России (а сейчас уже речь идет о поэтапном обрыве всех экономических связей) нанесет серьезный удар и по Европе, и по всему миру. Однако это не так. И в Брюсселе, и в Берлине, и в Вашингтоне прекрасно понимают, на какие потери придется пойти. Если бы дело было исключительно в том, чтобы наказать путинский режим за агрессию против соседней страны, ни до четвертого, ни даже до третьего пакета санкций дело бы не дошло.

Но цель международных санкций сейчас уже заключается в доведении российской экономики до такого состояния, в котором продолжение войны будет невозможным. Вероятные экономические потери Запада или очередной мировой кризис расценивается как меньшее зло по сравнению с гораздо более существенной военной угрозой.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил: в Евросоюзе опасаются, что в Украине Путин не остановится. Если же он предпримет агрессивные действия в отношении одной из стран НАТО, Третьей мировой войны будет не избежать.

А в России, похоже, пока мало кто осознает, что Рубикон перейден и возврат к довоенной жизни в обозримом будущем едва ли возможен. И война, и последовавшие за ней беспрецедентные ограничения воспринимаются практически всеми как "временные трудности", которые просто не могут продлиться долго. Еще в конце февраля абсолютное большинство было уверено, что пройдет неделя-две, от силы – месяц, и все как-нибудь образуется. Иррациональная, но непоколебимая вера в "блицкриг", за которым последует отмена ограничений и возврат к "мирной" жизни. Общество оказалось просто не в состоянии ни осознать, ни тем более принять всех масштабов обрушившейся на него катастрофы.

Приведу один показательный пример. В телеграм-канале программы "Деньги на Свободе" периодически задают вопрос о том, грозит ли России дефолт. Почему людей интересует именно это, более или менее понятно. Самый разрушительный кризис постсоветской экономики накрыл Россию в августе 1998 года. Тогда правительство Сергея Кириенко объявило о дефолте по всем внешним и внутренним обязательствам государства и девальвации рубля. За этим последовало массовое банкротство банков и обвальное падение уровня жизни в России. Страна несколько месяцев с напряжением следила за ходом переговоров с Парижским и Лондонским клубами кредиторов о реструктуризации госдолга. И когда компромиссы были достигнуты, все вздохнули с облегчением. Слова "дефолт" и "девальвация" прочно вошли в лексикон россиян и стали выражением самого худшего, что может случиться с экономикой.

В 1998 году Россия все же осталась частью мировой экономики. После реструктуризации долгов в Россию хлынули иностранные инвестиции. Восстановление экономики в 1999–2007 годах шло беспрецедентными темпами. Задача удвоить ВВП за 10 лет выглядела вполне осуществимой. Реальные располагаемые доходы населения росли опережающими темпами.

Сейчас ситуация принципиально иная. В том, что правительство сможет погасить свои рублевые обязательства, ни у кого никаких сомнений нет: рублей Банк России напечатает сколько нужно. Сможет ли Россия обслуживать суверенный долг, номинированный в иностранных валютах, абсолютно не важно. От этого сейчас уже ничего не зависит. В условиях запрета на финансирование российского госдолга это ничего не меняет. Да и занимать валюту, которой из-за наложенных на Банк России и Фонд национального благосостояния все равно невозможно воспользоваться, также глупо. Про прямые иностранные инвестиции тоже можно забыть. Особенно после обсуждаемого решения о национализации активов компаний, заявивших о приостановке своей деятельности в России.

А главное в том, что даже окончание боевых действий не приведет к отмене международных санкций. По злой иронии, для снятия международной блокады России странам Запада потребуются надежные гарантии того, что она перестала представлять для них военную угрозу. А для этого уже мало будет вывести все российские войска с территории Украины, включаю Донецкую и Луганскую области. И даже вернуть Крым, думаю, будет недостаточно. Потребуются те самые демилитаризация и денацификация, которых требует Путин от Украины.

Проще говоря, России предстоит пройти тот путь, который прошла Германия после поражения во Второй мировой войне – с Нюрнбергским процессом, люстрацией, репарациями, законодательным запретом на оружие массового уничтожения и участие армии в боевых действиях за пределами страны. Нынешние власти такой вариант по понятным причинам на себя примерить не могут. А это значит, что Россия рискует надолго остаться для развитых стран "чумным бараком".