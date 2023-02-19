"Чувствовал себя в заложниках у Путина". Проблемы крымчан, бегущих от войны

Жители аннексированного Россией Крыма, покинувшие полуостров во время войны, сталкиваются с трудностями при восстановлении украинских документов. С одной стороны, как считают сами крымчане, это связано с отношением чиновников к тем, кто долгие годы прожил на временно неподконтрольной Украине территории. С другой стороны, во время войны различные украинские государственные органы не справляются с наплывом крымских беженцев: крупные центры для обслуживания жителей Крыма, до начала боевых действий находящиеся на юге страны, ныне оказались на оккупированных Россией территориях, чиновников оттуда давно эвакуировали. Воздушные тревоги и перебои с электроэнергией замедляют в том числе процесс оформления документов. Пока крымчанам не помогла даже петиция на сайте президента Украины, так как она не набрала достаточного количества подписей.

За год, прошедший с начала полномасштабного российского вторжения в Украину, из Крыма уехали десятки тысяч людей. Одни категорически не приняли войну и еще весной 2022 года оставили территорию, подконтрольную государству-агрессору. Второй массовый исход произошел летом прошлого года после серии взрывов на российских военных объектах. Третий – после объявленной в сентябре в России частичной мобилизации.

По данным Росстата, за 11 месяцев прошлого года из Крыма и Севастополя уехали более 60 тысяч человек. Это официальные данные российской власти. В какой степени они отражают реальное положение дел, сказать затруднительно.

Часть крымчан (в основном российские граждане, перебравшиеся на полуостров после 2014 года) уехала обратно в Россию, подальше от зоны боевых действий. Но большинство тех, кто решился на отъезд, являются коренными жителями аннексированной территории, и они отправились за границу. Основными направлениями эмиграции стали страны Евросоюза (в первую очередь Польша, куда из Крыма можно добраться по суше транзитом через Россию и Беларусь), а также Турция и республики бывшего СССР.

Очень часто направление выезда зависело от того, какие документы были у людей на руках. При наличии любого украинского документа с фотографией (даже внутреннего общегражданского паспорта, просроченного из-за не вклеенной вовремя фотографии) крымчане, как правило, отправлялись в Европу. Остальные выбирали страны, в которые можно попасть с российскими документами.

Почти все, кто проживал в Крыму до 2014 года, являются гражданами Украины, даже если они никогда (как правило, из-за юного на момент аннексии полуострова возраста) не получали синий паспорт с трезубцем на обложке. Оказавшись за рубежом, украинцы из Крыма занялись восстановлением необходимых документов. До начала войны крымчанам было достаточно оформить украинский паспорт или свидетельство о рождении ребенка, хотя это и сопровождалось определенными неудобствами – нужно было совершить как минимум две поездки на свободную от оккупации территорию страны. С конца февраля 2022 года такая возможность исчезла.

"Все проблемы, которые были у крымчан при оформлении документов, остались. Только теперь еще и доступа [на материковую Украину] нет", – обрисовала проблему еще прошлой весной руководитель отдела правового обеспечения представительства президента Украины в Автономной Республике Крым Ольга Куришко.

В начале войны для продления загранпаспорта крымчане могли обратиться в консульские учреждения Украины за границей. За всем остальным им нужно было возвращаться в неоккупированную часть страны. В июне украинские чиновники создали возможность оформить внутренний паспорт или загранпаспорт в специальных подразделениях государственного предприятия "Документ" за рубежом.

Больше всего украинских беженцев во время войны оказалось на территории Польши. По данным Польского фонда развития, летом их число достигало 1,3 миллиона человек. Поэтому, в первую очередь, власти Украины решили открыть специальные центры по оформлению документов именно там. Крымчане без паспортов, решившие уехать в ЕС, первую долгую остановку вынуждены делать в этой стране.

"Украинские паспорта за пределами страны оформляют украинские консульства либо государственное предприятие "Документ", которое сейчас функционирует в нескольких городах Польши. Планируется открытие в Турции и в других странах, где большое количество беженцев из Крыма, но на данный момент это только планы. Тем более Турции сейчас явно не до этого [после произошедшего землетрясения]. На бумаге алгоритм прост. Необходимо собрать необходимый пакет документов: общегражданский паспорт, фотографии, заявления и вообще любые украинские документы, которые человек найдет у себя. Но в реальности надо либо очень долго вылавливать на сайте "окошечко" – слот в электронной очереди, либо можно попробовать по живой очереди вклиниться", – объясняет общественный активист Алексей Ефремов, который вместе с другими волонтерами создал организацию "Вольный Крым" (в настоящее время она проходит процедуру регистрации) для помощи крымчанам в эмиграции. По словам Ефремова, последовательность действий, которые нужно совершить человеку, зависит от того, какие именно документы он хочет получить.

Если человеку больше 18 лет, то единственный документ, для получения которого нужно только его личное присутствие на подконтрольной Киеву украинской территории, – это внутренний паспорт. Если у беженца раньше уже был украинский внутренний паспорт, то продлить просроченный документ старого образца или получить вместо него ID-карточку с электронным носителем можно либо в Украине, либо в Польше.

Еще одним документом, за которым часто обращаются эмигранты из Крыма, является свидетельство о рождении для детей, которые появились на свет после начала аннексии. Его уполномочены выдавать только государственные органы на территории Украины. Но документ можно оформить удаленно через юристов, а потом заказать доставку в другую страну. Обычно получение свидетельства таким способом занимает несколько месяцев.

"Что касается украинских биометрических загранпаспортов, их сейчас делают в консульствах Украины в различных странах, но при этом нужен определенный набор документов, в первую очередь действительный актуальный общегражданский паспорт. Некоторые консульства делают сравнительно быстро, некоторые создают людям очень много дополнительных проблем. Есть очень много чатов, где люди обсуждают, где быстрее и проще сделать "биометрию". Пока что Польша лидирует с результатом два-три месяца", – говорит Ефремов.

Крымчанин Андрей Петренко (настоящее имя известно редакции, но изменено из соображений безопасности. – Прим. РС) выехал с аннексированного Россией полуострова в конце сентября, однако в Польшу попал только в самом начале декабря. Пришлось сделать незапланированную остановку в Бресте на два месяца, чтобы оформить загранпаспорт РФ: без него белорусские пограничники не выпускают украинцев, в паспортах которых стоит штамп о регистрации в Крыму. "Все это время чувствовал себя как в заложниках у Путина", – говорит Петренко.

Окончательным аргументом в пользу отъезда стало начало мобилизации: "Как Путин объявил мобилизацию, я понял, что дальше находиться в Крыму небезопасно: или насильно заберут в армию, которая воюет против моей страны, или посадят". В Польше Петренко не составило особого труда оформить необходимые документы.

"Я подавал документы на получение ID-карты и загранпаспорта. 3 декабря подал заявление в [отделение предприятия] "Документ" в Варшаве. Там все прошло нормально. Был рад впервые за долгое время поговорить на украинском не по телефону. Сотрудники все хорошо объясняли и помогали со всеми вопросами. 25 января мой загранпаспорт выехал из Украины в Варшаву, ID-паспорт 2 февраля уже приехал сюда, но получить можно только два документа одновременно. Получается, к этому моменту чуть больше двух месяцев прошло с момента подачи. Надеюсь, основываясь на отзывах других ребят, смогу забрать свои документы 15–17 февраля", – рассказал Петренко в беседе с Радио Свобода.

Получение загранпаспорта на ребенка тоже происходит достаточно просто. "Мы приехали в Варшаву и оформили здесь временную защиту. Украинцам она положена до 23 августа 2023 года. Подали документы на загранпаспорта для детей, – рассказывает Светлана Катаева (настоящее имя известно редакции, но изменено из соображений безопасности. – Прим. РС) из Севастополя. – Это удобно, но не быстро, плюс для крымчан могут быть дополнительные проверки. Нас предупредили, что срок ожидания составит 3,5 месяца. Он еще не подошел к концу, но по базе видно, что паспорта готовы и уже в пути".

По словам Катаевой, выехать из Крыма ее семья хотела с момента оккупации в 2014 году. "Мы не ходили на референдум, считаем Крым украинским, мы не хотели становиться российскими гражданами. Жить с такой позицией в Крыму было достаточно сложно и небезопасно. Но по разным причинам переезд из года в год откладывался. И вот, когда мы уже всерьез готовились перебраться в Киевскую область, туда пришла война. За границей жить не собирались, но ситуация заставила поменять планы", – делится Катаева.

Крымчане говорят, что в Польше местные жители относятся к ним с большим участием. "Проблем не возникало совсем. Наоборот, все поляки добряки, некоторые прямо говорят: "Как Крым освободят – обязательно поедем туда на море и в горы". Общался с парнем из Крыма, который по приезде пошел в центр беженцев – там его устроили на работу на завод и обеспечили дешевым жильем", – говорит Андрей Петренко.

Имея на руках просроченные украинские паспорта или российские документы, выданные в Крыму, уехать непросто

Зато непредвиденные сложности иногда возникают в украинских центрах оформления документов. "Я подавала документы в Варшаве на ID-карту и на загранпаспорт. Но сделать это удалось только с третьей попытки – в первые две у меня не оказалось с собой всех необходимых документов. При этом сначала мне сказали, что якобы придется подтверждать мою личность, поскольку мой паспорт-"книжка" – это не документ. Но это неправда: если паспорт выдан после 2000 года, то он есть в базах в Киеве. В "Документе" мне отвечали очень странно, сказали, что паспорт заберут, а деньги [за оформление документов] не вернут, мол, поезжайте в Украину. Но в следующий раз очень вежливо общались, все объяснили, помогли", – рассказала Радио Свобода крымчанка по имени Ирина.

По словам еще одной жительницы полуострова, она побывала в различных отделениях предприятия "Документ" в разных городах Польши и везде ощутила неприязненное отношение со стороны сотрудников: "Когда видят, где выдан паспорт, – сразу в лице меняются. Документы у меня так и не приняли".

Для людей, которые после отъезда из Крыма оказались не в Польше, а в других странах, задача осложняется тем, что им для начала нужно каким-то образом попасть в Украину или Польшу. Имея на руках просроченные украинские паспорта или российские документы, выданные в Крыму, сделать это непросто. Некоторым удается проехать и с такими бумагами, но это исключительно вопрос удачи: нет никакой гарантии, что человека не развернут на границе.

Крымчанам из Турции, Грузии или Казахстана приходится оформлять удостоверение лица на возвращение в Украину – так называемый белый паспорт. Его выдают в украинских консульствах за рубежом тем, кто после начала войны оказался в России или на оккупированных Россией территориях. Процесс получения "белого паспорта" – настоящее испытание на выдержку и прочность.

Первым этапом является идентификация личности. Человек заполняет заявление и прикладывает к нему все документы, которые у него есть. Запрос отправляют в Киев, где данные проверяют по всем возможным реестрам. Только после того, как личность человека подтверждена, в консульстве ему выдают "белый паспорт", с которым он может отправиться в Польшу или Украину. Эта процедура должна занимать не более 30 дней, но в реальности процесс растягивается на месяцы.

"Мы подавали весь пакет документов в консульство Украины в Грузии, в том числе просроченный внутренний паспорт. И уже пять месяцев тишина. Нам даже с просроченным не могут сделать идентификацию личности, хотя он просрочен только на период ковида и войны. Мы написали в Государственную миграционную службу Украины (ГМСУ), что очень долго нет результата. Пришел ответ, что направили результат в консульство [в Тбилиси]. Поехали туда, а результат отрицательный, и заявка автоматически ушла в Минюст для дальнейшего поиска нас по базе", – рассказывает уроженец Крыма Иван Калинин (настоящее имя известно редакции, но изменено из соображений безопасности. – Прим. РС).

Похожая история произошла с Ларисой, переехавшей из Крыма в Грузию во время войны. "27 октября мы подали документы на идентификацию [в консульство в Тбилиси]. Уже прошло четыре месяца – нет никакого ответа. Отправляли в ГМСУ запрос с электронной подписью – пришел ответ, что надо обращаться в посольство. И всё, ни слова. Поступал ли к ним запрос из посольства или они [сотрудники консульства] его даже не отправляли, непонятно. Пишем в ГМСУ повторно, что нет ответа в посольстве. А они нам повторно отвечают: "Обращайтесь в посольство, мы вам ответ уже дали". И опять присылают то же самое", – рассказала крымчанка.

Сложности с оформлением документов у крымчан возникали и в Казахстане.

Даже когда человеку удается вернуться в Украину, проделав долгий путь, эпопея с документами для него не заканчивается. Процесс оформления ID-карт внутри страны также может растянуться надолго. Все это время человек испытывает сложности при устройстве на работу, аренде жилья, открытии банковского счета.

Чтобы ускорить решение проблем, связанных с получением документов, общественники разместили петицию на сайте президента Украины. Они просят ускорить оформление внутренних и заграничных паспортов для жителей Крыма, упростить процедуру замены водительских удостоверений и документов об образовании, выданных российской оккупационной администрацией, на документы украинского образца.

"Мы с пониманием относимся к процедурам и необходимым проверкам, но также хотим ускорить реинтеграцию населения Крыма и получить возможность быть полноценными членами общества", – отмечается в петиции. К настоящему моменту под ней стоит всего 134 подписи – из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения инициативы главой государства.

В представительстве президента Украины в АР Крым корреспонденту Радио Свобода рассказали о том, что крымчане регулярно обращаются к ним за консультацией по поводу оформления документов. "Часть обращений предусматривает более глубокое сопровождение заявителя, однако это касается случаев, когда лицо имеет очень ограниченное количество документов украинского образца или значительно просрочило сроки оформления паспортных документов", – отметили в ведомстве. Радио Свобода направляло запрос с просьбой прокомментировать ситуацию также в министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, однако на момент публикации статьи ответ получен не был.

Тем временем застрявших за границей крымчан могут лишить и российских документов, не признаваемых мировым сообществом. В январе спикер российского Госсовета (парламента) Крыма Владимир Константинов предложил лишать гражданства всех, кто "бросил родину в критический момент".

Правда, пообщавшиеся с корреспондентом Радио Свобода крымчане этого не особо боятся. Большинство из них связывает планы на будущее с деоккупацией полуострова.

"Когда закончится война, я планирую вернуться домой, поскольку раньше никогда не выезжала из Крыма и очень привыкла там жить. Но, конечно, хочется вернуться в украинский Крым", – говорит Ирина.

"Я не знаю, вернемся ли мы в Крым. Там остались родственники, квартира. Но за почти девять лет оккупации я очень устала жить среди чужих. Целое поколение детей уже воспитано на российской пропаганде. За последний год еще больше обострились ненависть и презрение ко всему украинскому, в Севастополе это особенно сильно ощущается. Вот такой он сейчас, мой Крым. И когда он снова станет украинским, большая часть людей стряхнет пыль с синих паспортов, но останется россиянами. Я чувствую, что не хочу больше жить среди них. Но мы, конечно, ждем победу Украины и деоккупацию Крыма. Я верю, что это произойдет. И только тогда мы сможем снова приехать в Крым, и мои дети смогут обнять бабушек и дедушек, по которым очень скучают", – делится мечтами Светлана Катаева.