Воевать чужими руками. Крымчан мобилизуют на войну с Украиной

В России в любой момент может возобновиться полномасштабная мобилизация. В аннексированном Крыму, как считают украинские военные, для этого уже все готово. Эксперты говорят, что отправка на фронт десятков тысяч плохо обученных и не желающих воевать солдат не даст России преимущества.

Крупные потери, которые несет российская армия, вынуждают Кремль постоянно думать о кадровом пополнении. Со дня на день может быть отдан приказ о возобновлении мобилизации. На территории аннексированного Россией Крыма подготовка к ней уже идет полным ходом, заявили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины (ВСУ). При этом россияне стремятся поставить под ружье проживающих на полуострове украинских граждан.

"В городе Севастополе с 20 января 2023 года российским военным комиссариатам поставлены задачи пополнить потери России в так называемой специальной военной операции за счет местных гражданских лиц из подразделений Черноморского флота. Всем гражданским работникам приказали заполнить форму, где указать сведения о воинском звании в запасе и наличии водительского удостоверения", – сообщил спикер Генштаба Андрей Ковалев.

В ведомстве располагают сведениями о том, что севастопольским "айти-специалистам, финансовым работникам и другим специалистам, которые имели бронь от мобилизации", уже начали вручать повестки в военкоматы. Информацию об этом подтвердили и в Центре национального сопротивления.

В Генштабе ВСУ также сообщили, что до 29 января всем государственным и частным учреждениям Крыма приказали подать в военные комиссариаты списки лиц на бронь. "Следующая массовая волна мобилизации запланирована на конец февраля. В то же время с 1 февраля текущего года все ремонтные и строительные работы на бюджетных предприятиях и в учреждениях будут прекращены, а все запланированные средства – направлены на обеспечение вооруженной агрессии против Украины", – говорится в распространенном сообщении.

Назначенный Россией губернатор Севастополя Михаил Развожаев эти слухи отверг. При этом о завершении мобилизации российские власти заявили в конце октября прошлого года, но соответствующий указ российский президент так и не подписал. В рамках первой волны мобилизации в Вооруженные силы РФ призвали порядка 300 тысяч человек. Осенью СМИ писали о том, что в непубличном пункте путинского указа говорится о возможности призыва на военную службу до 1 миллиона человек. Если это так, то набор в армию неизбежно будет продолжен.

Украинские чиновники и западные аналитики с конца декабря предупреждают о том, что новая волна мобилизации в России предопределена, а некоторые эксперты утверждают, что мобилизация и не прекращалась. Во второй заход под мобилизацию могут попасть более 500 тысяч резервистов, свидетельствуют данные британской разведки.

В Москве слухи о повторной мобилизации отрицают. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 23 января еще раз подтвердил, что путинский указ о мобилизации продолжает действовать. Таким образом, призыв в рамках частичной мобилизации может быть возобновлен, если власти посчитают это нужным.

Одновременно с этим в Министерстве обороны РФ анонсировали изменения в численности армии. По словам главы ведомства Сергея Шойгу, с 2023 по 2026 год она может увеличиться до 1,5 млн человек. Это также может служить свидетельством того, что вопрос с мобилизацией окончательно не закрыт.

В медицинско-правовой компании "ПризываНет" проанализировали демографические данные и подсчитали, что Минобороны РФ теоретически может удовлетворить потребности в дополнительных кадрах при помощи срочников.

"Ежегодно военные комиссариаты вполне могут призывать 700–750 тысяч парней [родившихся в один год]. Однако по плану призывов весной забирают 130–135 тысяч, а осенью – лишь 120–125 тысяч человек. Итого в год военкоматы призывают лишь 250 тыс. человек, оставшиеся 500 тыс. молодых людей не попадают под призыв", – говорит представитель "ПризываНет" Станислав Смагин.

При действующем призывном возрасте с 18 до 27 лет за десять лет через срочную службу проходит 2,5 миллиона человек, а за ее рамками остается порядка 5 миллионов. Таким образом, при увеличении штатной численности вооруженных сил с нынешних 1,15 до анонсированных 1,5 миллионов бойцов российские власти смогут сделать это "только за счет призывников". При расширении призывного возраста возможности Минобороны увеличатся еще больше, но необходимые для этого поправки в закон "О воинской обязанности и военной службе" пока что не разработаны, отметили в "ПризываНет".

Анонсированные российскими властями изменения предполагают увеличение именно штатной численности вооруженных сил, "то есть клеточек в штатно-должностных расписаниях", говорит руководитель военных программ украинского Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук. Но вряд ли Минобороны РФ сможет в условиях войны и постоянного расхода личного состава заполнить созданные вакансии хотя бы на 90 процентов. "Реформа армии, которая воюет, может оказаться заведомо проигрышной опцией", – считает Лакийчук.

Наличие миллионов потенциальных срочников вовсе не означает, что Кремль обойдется без мобилизованных. Срочники могут обеспечить лишь постепенный рост численности армии, а дефицит фронтовых кадров российский Генштаб испытывает уже сейчас.

Павел Лакийчук убежден в том, что вторая волна мобилизации в России не просто возможна – Москва ее уже фактически начала. Она идет не такими стремительными темпами, как первая, поскольку "параллельно происходит процесс призыва срочников". По оценке эксперта, во вторую волну Кремль способен призвать в армию еще 200 тысяч человек.

"Каждая волна мобилизации истощает мобилизационные резервы: все меньше техники, амуниции, оружия, подготовленных командиров. Спешка, нехватка времени не позволяет провести эффективное боевое слаживание подразделений и частей. Боеспособность войск падает", – отметил Лакийчук в разговоре с Радио Свобода.

По его оценкам, мобилизационный резерв РФ (пригодные к службе люди, которые проходили воинскую подготовку за последние пять лет) составляет около 2 миллионов человек, но быстро превратить их в боеспособную армию российские власти не в состоянии. "Мобилизационный потенциал в современной войне – это потенциальный личный состав, который государство не просто может поставить под ружье, а одеть, обуть, накормить, дать ему оснащение, оружие и технику, поставить над ним подготовленных младших командиров и подготовить к ведению боевых действий. С этим в России сложнее. Российская мобилизационная машина может "переварить" в месяц порядка 70 тысяч призывников или мобилизованных из запаса. За три месяца это порядка 200 тысяч человек. Больше – начинается "несварение", – отметил военный эксперт.

Директор Института правительственных отношений, ассистент-исследователь Академии политических наук Украины Артем Олейник убежден в том, что привлечение на войну еще нескольких сотен тысяч мобилизованных позволит армии РФ "увеличить напряжение, активизировать фронт, увеличить количество обстрелов".

Крымчанам уделяется такое же внимание, как и другим колониям: нормативы мобилизации такие же, как в Башкирии, Татарстане, Туве или Калмыкии

"Вряд ли россиянам удастся прорвать линию обороны и захватить ключевые украинские города, однако сохраняется серьезная опасность их продвижения, угроза оперативного окружения и [применения] тактики огневого вала. При помощи мобилизации и ротации военных россияне умышленно затягивают войну, а это значит, что новые украинские потери на поле боя неизбежны. Поэтому мобилизация представляет опасность, но ждать перелома в войне в пользу Москвы не стоит – россияне могут получить разве что ситуативное преимущество", – заявил эксперт.

В украинской разведке считают, что количество призванных не имеет принципиального значения – куда важнее, что в российской армии наблюдаются проблемы с вооружением и моральным духом солдат. "Те, которые стоят на первой линии, воевать не хотят, не хотят идти в наступление, многие из них пытаются себя покалечить или получить легкое ранение, чтобы уже не возвращаться на фронт", – заявил журналистам замначальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий.

В Украине стремление российской власти втянуть в боевые действия как можно больше крымчан связывают с желанием Москвы переложить на них часть ответственности за происходящее.

"Враг проводит активную мобилизацию в свою армию именно на украинских землях, ведь империя всегда решает "проблемы" чужими руками, – считают в Центре национального сопротивления. – Ведь чем больше потерь понесет местное население, тем больше это разорвет историческую связь между регионом и родиной. В то же время это еще больше закрепит в сознании тезис пропагандистов об "украинской агрессии".

Лояльность к оккупационному режиму со стороны крымчан падает на глазах, отмечают эксперты. Помешать этому в России не могут, поэтому жителей полуострова хотят сделать соучастниками военных преступлений.

"После взрывов на складах и авиабазах, потерях на флоте, постоянной работы ПВО в Севастополе и других украинских городах мы видим, что крымчане начали осознавать болезненную (или наоборот) реальность, в которой полуостров не будет российским. Фактически после 2014-го и вплоть до 2022 года рядовой крымчанин не сталкивался с войной. Был оккупационный репрессивный режим, цензура, запугивание, мобилизация и служба в [отдаленных] регионах, но настоящая война пришла в дом крымчан относительно недавно. Это означает, что лояльность [по отношению к оккупационной власти] будет под угрозой, и в случае начала активной диверсионной деятельности местное население будет поддерживать украинских военных, которые будут приближать возвращение территорий", – говорит Артем Олейник.

Хотя Москва и называет аннексированный ею Крым неотъемлемой российской территорией, определенный процент населения полуострова еще недавно активно выступал против оккупации. "Поэтому мобилизация мужчин в Крыму уменьшает риски протестного потенциала и помощи украинским военным. Чем больше крымчан будет на фронте, тем менее вероятными будут внутренние дестабилизационные процессы на полуострове", – отмечает Олейник. По его словам, акцент при мобилизации на оккупированных территориях позволяет избежать недовольства жителей в столичных регионах.

По мнению Павла Лакийчука, мобилизация в Крыму фактически не прекращалась с осени. Ее невозможно скрыть, но власти хотя бы пытаются это не афишировать. "Сказать о том, что крымчанам уделяется больше внимания, чем другим регионам, нельзя: нормативы примерно такие же, как в других российских колониях – Башкирии, Татарстане, Туве или Калмыкии… Но Аксенов – не Кадыров. Это интегрированный коллаборант, каковыми считаются и все его подданные, [которых поэтому стремятся использовать как] пушечное мясо. К тому же из Крыма и Севастополя доставлять на войну в Украине пушечное мясо гораздо ближе, чем из Сибири, например. Наверное, это единственная прямая экономическая выгода московской метрополии от присоединенных регионов", – заключил Лакийчук.