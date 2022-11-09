Чужие Европе. Елена Сорокина – о русских как угрозе

Мобилизация в России взбудоражила и встряхнула страну, потому что показала всем без исключения реальное, отвратительное лицо войны и дыхание смерти. Прежде россияне могли спрятаться за фразами о том, что "не всё так однозначно", что "мы ведем специальную операцию", в которой воюют "профессионалы за деньги", а "мы-то вне политики, у нас мирная жизнь". С объявлением мобилизации политика пришла в каждый дом. Несмотря на то что говорят о завершении мобилизации, указа президента о её отмене нет, более того, есть информация о том, что продолжается скрытая мобилизация: "Минобороны РФ продолжает скрытую мобилизацию под видом формирования добровольческих подразделений, несмотря на заявление Владимира Путина об окончании призыва резервистов".

По разным данным, Россию в 2022 году покинуло от полумиллиона до миллиона мужчин призывного возраста. По мнению спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко, бегущих от мобилизации можно сравнить с крысами. "Те, кто останется за рубежом, если они так поливают свое Отечество, то пусть там и остаются, если им там хорошо, пусть не возвращаются к нам". Интересно, кто из семьи Матвиенко добровольцем отправился на войну?

Развязав военный конфликт, Кремль заставил европейцев рассматривать всех "счастливцев", обладающих российским паспортом, с позиции возможной угрозы для европейского сообщества

Для российской власти уклонисты являются предателями и врагами. Писатель Захар Прилепин и разделяющие его позицию националисты считают, что если убежавшие россияне потом вернутся, то надо сделать так, чтобы они никогда не смогли принимать участия в гражданском становлении российского общества. Не случайно с 21 сентября стали формировать списки уклонившихся от мобилизации. По мнению российских политологов, давно проживающих за рубежом, именно эти люди могут стать основой зарождения нового демократического общества в России, потому что они продемонстрировали неповиновение режиму. Это единственная в России чётко сформированная группа с гражданской позицией по отношению к войне: "Мы на эту войну не пойдем! Эта война не наша!" Русский побег от мобилизации вызвал жаркие споры и среди политических лидеров Европы. Как известно, Европейский союз принял решение предоставлять временное убежище россиянам, которые не хотят воевать в Украине. Но каждая страна "внутри своих границ" имеет возможность принимать решение самостоятельно, в соответствии с собственными представлениями о системе безопасности.

Так какими именно угрозами руководствуются европейские лидеры, которые стоят на позициях не принимать россиян, убегающих от мобилизации? Во-первых, это угроза экономическая. По мнению министра иностранных дел Чехии Яна Липавского, его страна не имеет возможности принять еще больше беженцев. С начала войны в Чешскую Республику прибыли 400 тысяч украинских беженцев; по крайней мере половина из них до сих пор остается на территории страны. Это значительное число эмигрантов для небольшой европейской страны с 10-миллионным населением. Где всем им жить, а главное, кто будет финансово их поддерживать?



Во-вторых, это угроза политическая. Европейские аналитики по безопасности считают, что не все россияне, бегущие от мобилизации, являются противниками войны против Украины. В принципе, некоторые из них не являются противниками путинского режима – в противном случае, они могли бы покинуть Россию сразу после начала боевых действий, в феврале-марте, не дожидаясь начала мобилизации. Вот что заявил министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич: "Мы... тоже отслеживаем некоторые соцсети... мы видим, что российские граждане пишут и в Армении, и в Грузии, и в Казахстане. Очень многие из них считают, что эта мобилизация объявлена из-за того, что Украина воюет: давайте быстрее кто-то другой, но не я, подавите сопротивление Украины, и тогда уже все станет на свои места".

В-третьих, это угроза военная, на фоне того, как развиваются события и что говорят кремлёвские политики и что пишут российские средства массовой информации, уже не стесняясь, открыто называющие своими врагами НАТО, "англосаксов" и страны Запада. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, например, считает, что против России воюет "кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалеких обывателей из распавшейся западной империи…" Если такие вещи пишет государственный деятель, бывший президент, то, скажите, можно ли исключать угрозу войны между странами НАТО и Россией?



Как поведут себя россияне, оказавшиеся на территории государства, гипотетически воюющего с Россией? Сложно спрогнозировать, но этот вопрос не может не волновать специалистов по безопасности. Эти люди сохранят нейтралитет или начнут поддерживать Россию? Будут ли россияне руководствоваться позицией, например, генерала Сергея Войцеховского (белоэмигрант в Чехословакии), который в 1945 году сказал: "Я большевиков ненавижу, но в русского солдата стрелять не буду"? Как раз реакцией на потенциальную угрозу и можно счесть принятое в некоторых европейских странах решение запретить гражданам России и Беларуси владеть оружием.



Это опасение перекликается с еще одной угрозой: Европу, под видом бегущих от мобилизации, могут наводнить агенты российских спецслужб, ведь технически малореально провести детальную проверку каждого россиянина, просящего о временном убежище. Другая, пусть и не столь масштабная, опасность – конфликты между вновь приехавшими россиянами и находящимися в странах Европы украинцами.



Развязав военный конфликт, Кремль заставил европейцев рассматривать всех "счастливцев", обладающих российским паспортом, с позиции возможной угрозы для европейского сообщества. Мы вступаем в мир нового отношения к россиянам по всей Европе. Нас ждёт мучительно долгий, многолетний процесс преодоления этого отношения. Немцам это отношение крайнего недоверия к себе удалось преодолеть за полвека; посмотрим, удастся ли россиянам.



Елена Сорокина – журналист и политолог



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