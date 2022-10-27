Путин на "Валдае": мир ждёт самое опасное десятилетие

Мир стоит на историческом рубеже, впереди самое опасное и важное десятилетие со времён второй мировой войны, заявил президент России Владимир Путин в ходе выступления в четверг на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что данное выступление Путина потом будут "читать и перечитывать".

Путин начал свою речь с критики западных стран. Он заявил, что упрощение и стирание всех различий стало сущностью Запада. "Либеральная идеология изменилась до неузнаваемости. Любая альтернативная точка зрения и критика объявляется пропагандой и «происками Кремля»", - сказал Путин. По его мнению, Запад считает всех людьми второго сорта, а себя исключительными.

Он добавил, что действия западных стран привели к "трагическим событиям в 2014 году в Украине".

Путин заявил, что Россия неоднократно пыталась выстроить отношения с ведущими западными государствами и НАТО, но всегда получала отказ. "Посыл был один - давайте жить дружно", - сказал Путин, добавив, что Россия не бросает вызов элитам Запада, а просто отстаивает своё право на существование. "Период безраздельного доминирования Запада в мировых делах завершается", - подчеркнул в речи российский президент.

В ходе своего выступления Путин вновь прокомментировал распад СССР, сказав, что это событие "разрушили мировое равновесие". Ранее он заявлял, что считает распад Советского Союза крупнейшей геополитической катастрофой 20 века.

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