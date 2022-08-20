Клуб сбитых лётчиков. Иван Беляев – о российском футболе

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Артём Дзюба перешёл в турецкий клуб "Адана Демирспор", и это трансферные новости, которые российский футбол заслужил в 2022 году. "Демирспор" никогда не поднимался в турецком чемпионате выше шестого места и никогда не участвовал в еврокубках. Капитан команды, швейцарец турецкого происхождения Гёкхан Инлер когда-то играл в командах вроде "Удинезе" и "Наполи", даже стал чемпионом Англии с "Лестером", но теперь его карьера идёт по нисходящей в чемпионате Турции. Итальянскому нападающему Марио Балотелли всего 32 года, десять лет назад он едва ли не в одиночку разорвал мощнейшую сборную Германии, но его карьера уже давно покатилась под уклон, для него "Демирспор" был чуть ли не шагом вверх после игры в очевидно второсортных итальянских командах. Наконец, в Турции Дзюба снова встретится с украинцем Ярославом Ракицким, который под мощнейшим общественным давлением со своей родины всё-таки покинул "Зенит", когда оставаться там было уже просто неприлично (впрочем, в сборную Украины вход ему закрыт уже давно). Словом, "Адана Демирспор" – это, говоря языком старых комментаторов, бесспорный клуб сбитых лётчиков, и Дзюба прекрасно вписывается в такое определение.

Но, увы, одним большим клубом сбитых лётчиков в одночасье стал весь российский футбол. Четыре года назад я подводил на сайте Радио Свобода итоги чемпионата мира и очень старался быть оптимистом: и в политике и, собственно, в футболе. Но реальность, как часто бывает, оказалась хуже самого плохого прогноза. Футбол в России все эти годы медленно деградировал. Сборная провалила чемпионат Европы и имела довольно скромные шансы выйти на чемпионат мира в Катаре. Клубы не отличались в еврокубках. Четыре последних чемпионата России выиграл "Зенит", в последнем чемпионате ещё и серебро досталось ФК "Сочи", всего несколько лет назад с нуля созданной команде, подконтрольной "Газпрому". В европейских командах пылили всего несколько россиян, все не в ведущих командах и не на ведущих ролях.

Существование российского футбола в изоляции от мирового не имеет никакого смысла

Как видите, поводов радоваться и так было мало, но в дело ещё и вмешалась политика. Это было катастрофой. Не стоит преувеличивать проблемы спортсменов и болельщиков на фоне самой войны и её жертв, но всё же проговорим вслух. Сейчас не тридцатые и не пятидесятые годы XX века. Существование российского футбола в изоляции от европейского и мирового не имеет никакого смысла. "Зенит" может пытаться перекупать латиноамериканцев, которые поедут в Россию за длинным рублём, чтобы компенсировать деньгами отсутствие карьерного роста. Часть нынешних легионеров останется в России, но часть разбредётся (и уже разбредается). Подавляющему большинству российских футболистов просто некуда ехать, причём это поддерживающая сама себя ловушка: играешь в отрезанном от мира чемпионате, тебе негде засветиться, ты не едешь в более сильную лигу. Если российским клубам и сборной не дадут вернуться в УЕФА, это будет просто растянутой во времени агонией.

На этом фоне уже просто курьёзом выглядит решимость футбольных властей вводить систему Fan ID – принудительной регистрации болельщиков для посещения матчей чемпионата. Хотя такие системы действуют во многих странах (много лет назад я не попал в Будапеште на матч "Ференцвароша", потому что билет на игру можно было купить только после регистрации), её введение в России казалось слегка надуманным, в чемпионате не было столь уж возмутительных беспорядков или бесчинств; скорее, даже можно сказать, что полиция и Росгвардия откровенно нападали на фанатов.

Теперь часть организованных фанатов собирается бойкотировать чемпионат, а простые зрители не так уж сильно мотивированы идти в МФЦ за подтверждением своей личности. Забавно, что вся система "Госуслуг" и так строилась на том, что обладатель аккаунта уже подтвердил свою личность сервису. Получить Fan ID вроде бы не так сложно, но усилий для этого нужно приложить больше, например, чем для электронного голосования на выборах там, где оно проводится (ну, например, в Москве). Или вот ещё любопытный момент: явиться для подтверждения можно только в том городе, где есть команда Премьер-лиги. Если ты живёшь в любом из тысяч городов и посёлков, где её нет, то будь любезен отдельно съездить в МФЦ, чтобы потом иметь возможность пойти на "Спартак" или "Зенит".

В чём смысл спешного и нарочито грубого введения системы, которая подрубает посещаемость чемпионата, когда весь российский футбол и так на грани смерти? Никому невдомёк. То ли это просто бюрократическая инерция, когда чиновники не могут на ходу приспособиться к новым реалиям. То ли, наоборот, логика нового мира, где война только подстёгивает тоталитарные тенденции во всех сферах жизни. А, может, просто фатализм по принципу "сгорел сарай, гори и хата"?

Напоследок позволю себе большую цитату из той самой колонки 2018 года:

Не хотелось бы разбрасываться громкими словами о том, что этот чемпионат изменит российское общество (мне такие слова попадались). Точно так же не хотелось бы и обреченных предсказаний того, что праздник закончится, карета станет тыквой, а россияне останутся со своим Путиным, своими ментами, коррупцией и бездорожьем. Для меня важно другое. Есть уже стершаяся фраза о правительстве как "первом европейце" в России. Дескать, именно власти здесь еще что-то удерживают в цивилизованных границах, иначе страна рухнула бы до уровня Сомали, Йемена или Гаити.



Мне кажется, атмосфера чемпионата мира убеждает, что это совсем не так. Россияне – по меньшей мере, значительная их часть – показывают себя свободными и открытыми людьми. Они гостеприимны, дружелюбны, космополитичны. Так что государство здесь, может быть, не "последний азиат" (это звучало бы и глупо, и неполиткорректно), но агрессия, шовинизм и имперские настроения исходят в первую очередь от него. Люди, предоставленные сами себе, окунувшиеся в этот праздник свободы, оказываются лучше, добрее и мудрее своих правителей. Мы вообще живем в эпоху, которую политологи часто называют "гибридной". Даже в чёрном болоте, куда затаскивает Россию путинский режим, остаётся множество островков нормальной жизни. А чемпионат мира – это когда нормальную жизнь вдруг завезли огромным карьерным грузовиком, разом засыпав добрую половину этого болота.

Дальше события могут развиваться по-разному. Можно закрепиться на засыпанной территории и отвоевать остальную часть болота. Но можно и уступить эту территорию болоту.

Можно ли это в 2022 году читать то ли без смеха, то ли без слёз?

Иван Беляев – журналист Радио Свобода



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