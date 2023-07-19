ЧВК "Вагнер" намерена создать в Беларуси "вторую армию мира"

В телеграм-каналах, связанных с ЧВК "Вагнер", появилось видео выступления руководителей ЧВК Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина перед наёмниками. Предположительно, оно снято в Беларуси, когда именно - точно не известно.

На видео Пригожин и Уткин заявляют, что "вагнеровцы" временно останутся в этой стране, а затем вернутся в Африку и, возможно, на фронт в Украине. Попутно они собираются сделать из белорусских вооружённых сил "вторую армию мира" и обещают выступить на стороне Александра Лукашенко в случае каких-либо вооружённых конфликтов.

При этом Пригожин вновь подверг критике действия российского командования в Украине. "Сейчас то, что происходит на фронте, это позор, в котором нам не нужно участвовать", — сказал он.

Видео снято в сумерках, на нём не видно лиц говорящих, но их можно опознать по голосам. Как уточняет издание "Важные истории", это первое публичное появление Пригожина с 26 июня и первое публичное появление Дмитрия Уткина (его позывной "Вагнер" дал название ЧВК) в целом.

23-24 июня наёмники ЧВК "Вагнер" под руководством Пригожина совершили вооружённый марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК "Вагнер" перебазируется в Беларусь.

Мониторинговый проект "Беларускi Гаюн" пишет, что только за 18 июля в Беларусь прибыли три колонны ЧВК "Вагнер" на гражданских автомобилях численностью 1400-1500 человек. Всего с 11 июля численность прибывших в Беларусь наёмников может достигать 2500 человек. Личный самолёт Пригожина регулярно летает в эту страну.

По сообщению белорусской службы Радио Свобода, сейчас на территории палаточного лагеря, развёрнутого неподалёку от белорусского города Осиповичи, находятся не менее 485 автомобилей и автобусов разной вместимости. Тяжёлой военной техники там не наблюдается. Ранее Минобороны России заявляло, что ЧВК "Вагнер" завершила передачу российской армии своих вооружений - более двух тысяч единиц военной техники, а также стрелкового оружия и боеприпасов.

Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наёмники "Вагнера" будут обучать белорусских военнослужащих.

В среду белорусская погранслужба отменила временный пограничный контроль на границе Беларуси и России, введённый 5 мая. Пропускные пункты убраны. Неясно, связано ли это решение с передислокацией ЧВК "Вагнер".

Страны НАТО выразили обеспокоенность в связи с перемещением наёмников "Вагнера", считающегося одним из наиболее боеспособных российских подразделений, в Беларусь. В Польше приняты дополнительные меры по охране границы. Украинские военные утверждают, что пока не наблюдают дополнительных угроз в связи с передислокацией наёмников.