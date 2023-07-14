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Путин: ЧВК "Вагнер" не существует, но её финансировали из бюджета России

Президент России Владимир Путин заявил, что ЧВК "Вагнер" не существует. Ранее он говорил, что она полностью обеспечивалась государством.

Путин рассказал "Коммерсанту" о своей встрече с командирами и главой ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, которая прошла через несколько дней после неудавшегося мятежа. По его словам, на встрече он дал оценку их действий на поле боя и "в ходе событий 24 июня" (когда состоялся мятеж Пригожина – РС), а также "показал возможные варианты" их дальнейшей службы.

На вопрос "Коммерсанта", сохранится ли ЧВК "Вагнер" как боевая единица, Путин ответил, что ЧВК "Вагнер" не существует. "У нас же нет закона о частных военных организациях! Просто не существует!", – сказал Путин.

Чуть больше двух недель назад президент России называл ЧВК "Вагнер" компанией и утверждал, что государство "полностью финансировало эту группу". По словам Путина, за год государство заплатило ей более 86 миллиардов рублей.

"Группа есть, но юридически не существует!", – сказал Путин "Коммерсанту", назвав это "отдельным вопросом, связанным с реальной легализацией".

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