ЧВК "Вагнер" рекрутирует наёмников через крупнейший в мире порносайт

На крупнейшем в мире порносайте Pornhub появилась реклама российской частной военной компании "Вагнер", сообщили в среду несколько телеграм-каналов со ссылкой на пользователей, приславших соответствующий ролик.

Отмечается, что видео можно посмотреть непосредственно перед загрузкой порнографического контента, но только если зайти на Pornhub из России без VPN и программ по блокировке рекламы. В самом ролике, который содержит нецензурную лексику, говорится, что ЧВК "Вагнер" ведёт набор бойцов из всех российских регионов", а заканчивается он призывом устраиваться на работу в ЧВК вместо получения удовольствия от просмотра порнографии.

Утверждается, что номер телефона, который указан в рекламе, в самом деле принадлежит вербовщикам частной военной компании.

Создатель ЧВК Евгений Пригожин, отвечая на вопросы "действительно ли представители компании размещали рекламу на Pornhub?" и "принесёт ли такая реклама свои плоды?", заявил буквально следующее: "Не знаю на каких, но размещение рекламы на порносайтах – это очень хорошая идея наших маркетологов. Я с ними полностью согласен. В этой рекламе говорится: "Иди воевать в ЧВК "Вагнер", хватит д.....ь" (мастурбировать. – Прим. РС). Кто не согласен с этим доводом?".