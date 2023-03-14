Госдума на заседании 14 марта приняла в окончательном третьем чтении законопроекты, предусматривающий уголовную ответственность за дискредитацию наёмников и добровольцев на войне с Украиной и распространение недостоверной информации о них. Документы выложены в базе данных парламента.

Теперь за распространение таких сведений о добровольцах и наёмниках может быть назначено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы.

"Все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспечивает безопасность страны и граждан, защищены от провокаций и лжи, — написал в телеграме председатель Думы Вячеслав Володин. — Подобные действия недопустимы. Наказание негодяям грозит суровое". По словам Володина, максимальный срок по принятым депутатам законам — 15 лет лишения свободы. В документах в базе Думы об этом не говорится.

На добровольческие подразделения, которыми, среди прочего, официально считаются наёмники так называемой ЧВК Вагнера, фактически распространены нормы принятого после февральского вторжения в Украину закона о дискредитации российской армии.

Дискредитацией и распространением заведомо ложных сведений российские суды признают любую информацию о войне, противоречащую официальным сообщениям. В частности — информацию о предполагаемых военных преступлениях, в том числе ударах по гражданским объектам, и о жертвах среди мирного населения.