CIT: ракета, взорвавшаяся под Белгородом, прилетела из России

Ракета, взорвавшаяся в пятницу, 1 апреля, у села Никольское под Белгородом, прилетела с территории России. Об этом сообщает группа Conflict Intelligence Team (CIT).

Расследователи утверждают, что им удалось определить точное место попадания ракеты и по направлению съемки определить, что снаряд прилетел с востока или с северо-востока, то есть с территории России.

Кроме того, в CIT считают, что это была крылатая ракета, которые украинская армия не использует.

Расследователи сомневаются, что вероятный запуск с российской территории был сознательной провокацией. Наиболее вероятна ошибка наведения или сход боеприпаса с траектории, пишет группа в телеграме.

Кроме того, 1 апреля также стало известно о пожаре на нефтебазе "Роснефти" в Белгороде. Местные власти сообщили, что по нефтебазе был нанесен авиаудар с двух вертолетов, которые проникли на территорию города с украинской стороны и летели на низкой высоте.

Совет нацбезопасности Украины заявил, что Киев не имеет отношения к пожару. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу Fox News прямо ответить на вопрос о возможном ударе по российской нефтебазе отказался.

Белгородская область граничит с Украиной. В марте из региона поступали сообщения о взрывах, в частности, в районе села Красный Октябрь. Причиной назвали пожар на складе боеприпасов. В селах Журавлевка и Нехотеевка вблизи границы с Украиной, был введён режим чрезвычайной ситуации. По утверждению властей, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался украинский снаряд.