В двух сёлах Белгородской области на границе с Украиной введён режим ЧС

В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.
По словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался снаряд и есть пострадавшие. Гладков утверждает, что со стороны Украины в сторону России был произведён выстрел.
Губернатор публикует фото разрушений в доме. Гладков пишет, что на снимке – дом в Журавлёвке. Других подтверждений этой информации нет.
Кроме того, днём 23 марта стало известно о высылке украинских дипломатов из Минска и Бреста. Им приказали покинуть белорусскую территорию в течение 72 часов. В стране останутся только посол и ещё четверо сотрудников. Эвакуация посольства белорусского посольства из Киева завершилась три дня назад.
Ранее Генштаб Украины предупреждал об угрозе вторжения войск с с белорусской территории.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По данным ООН, за это время погибли 593 мирных жителя, более полутора тысяч получили ранения. Более трёх с половиной миллионов украинцев покинули страну. Общее число беженцев и вынужденных переселенцев составляет почти четверть населения Украины.
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