В двух сёлах Белгородской области на границе с Украиной введён режим ЧС

В сёлах Журавлёвка и Нехотеевка Белгородской области, вблизи с границы с Украиной, введён режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По словам губернатора, в одном из этих населенных пунктов якобы разорвался снаряд и есть пострадавшие. Гладков утверждает, что со стороны Украины в сторону России был произведён выстрел.

Губернатор публикует фото разрушений в доме. Гладков пишет, что на снимке – дом в Журавлёвке. Других подтверждений этой информации нет.

Кроме того, днём 23 марта стало известно о высылке украинских дипломатов из Минска и Бреста. Им приказали покинуть белорусскую территорию в течение 72 часов. В стране останутся только посол и ещё четверо сотрудников. Эвакуация посольства белорусского посольства из Киева завершилась три дня назад.

Ранее Генштаб Украины предупреждал об угрозе вторжения войск с с белорусской территории.