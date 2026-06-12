СМИ: США и Иран приблизились к соглашению по Ормузскому проливу

США и Иран близки к подписанию соглашения о возобновлении работы Ормузского пролива. Об этом сообщают Bloomberg и CBS News со ссылкой на высокопоставленных чиновников и представителей стран "Группы семи".

По данным источников, документ, вероятнее всего, будет оформлен в виде меморандума о взаимопонимании. Один из собеседников Bloomberg сообщил, что его могут подписать уже в воскресенье во время международных встреч в Женеве или в Эвиане (Франция), хотя окончательное согласие Тегерана пока не получено.

Президент США Дональд Трамп ранее также заявил, что мирное соглашение с Ираном может быть подписано в Европе уже в ближайшие выходные.

По информации Axios, текст меморандума уже согласован, но требует окончательного утверждения сторонами. Согласно проекту документа, Иран обязуется не стремиться к созданию ядерного оружия и урегулировать вопрос с запасами обогащенного урана. Взамен США могут рассмотреть смягчение санкций и восстановление экономического сотрудничества.

Документ также предусматривает открытие Ормузского пролива для международного судоходства без дополнительных сборов и постепенное восстановление объемов перевозок до довоенного уровня. В ответ Вашингтон должен снять блокаду иранских портов.

По данным Bloomberg, подписание меморандума станет лишь первым этапом процесса и откроет 60-дневный раунд переговоров по более широкому соглашению между США и Ираном.

В то же время представитель МИД Ирана заявил агентству, что окончательных договоренностей пока нет, хотя стороны действительно продвинулись в переговорах о прекращении конфликта.

Одним из нерешенных вопросов остаются замороженные иранские активы за рубежом. Тегеран требует немедленного доступа к части средств, тогда как США предлагают их поэтапное высвобождение в зависимости от выполнения условий будущего соглашения. По данным источника CNN, Израиль настаивает на том, чтобы США не размораживали иранские активы.