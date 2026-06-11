Слово и дело Трампа. Как, где и почему США теперь ведут войны

Администрация президента США Дональда Трампа с момента его возвращения в Белый дом значительно расширила географию применения американской военной силы за рубежом – как против объявленных "враждебными" правительств и режимов, так и против признанных "террористическими" группировок и организаций, включая латиноамериканские наркокартели. С конца января 2025 года, то есть с момента второй инаугурации Трампа, вооруженные силы США нанесли или продолжают наносить прямые военные удары по территории, как минимум, десяти государств, нередко с привлечением наземного спецназа и других видов и родов войск.

В течение и первого, и второго президентского срока Трамп не раз резко критиковал войны, якобы напрасно развязанные другими американскими президентами, называя их пустой тратой ресурсов США, и обещал никогда не ввязываться в длительные военные конфликты. "Великие нации не ведут бесконечные войны", – например, заявил он 5 февраля 2019 года в своем обращении "О положении страны"(State of the Union address), ежегодном послании президента США Конгрессу.

В ходе предвыборной кампании на второй срок Дональд Трамп назвал себя "кандидатом мира" и неоднократно прямо обещал не втягивать Соединенные Штаты в войны, в том числе и в речи в ночь своей победы на последних выборах: "Они говорили: "Он начнет войну". Я не собираюсь начинать войну. Я собираюсь остановить войны".

В своих соцсетях и выступлениях Трамп регулярно повторяет, что благодаря его жесткой дипломатии и сделкам ему удалось остановить уже 7 или 8 войн – включая, например, конфликты между Израилем и группировкой ХАМАС, Азербайджаном и Арменией, Камбоджей и Таиландом и так далее. Однако независимые СМИ и фактчекеры отмечают, что Трамп преувеличивает: во многих случаях речь идет лишь о временных, крайне хрупких перемириях. При этом масштаб ведения реальных боевых действий со стороны самих США по всему миру возрастает.

Сам Дональд Трамп описывает участие США во всех новых военных конфликтах как острую необходимость, продиктованную жестким отстаиванием национальных интересов Соединенных Штатов и реализацией принципа "мир через силу". При этом американский президент утверждает, что само существование у США мощнейших вооруженных сил на планете дает ему право их использовать, и что военная мощь – ключевой инструмент обеспечения безопасности страны.

"Я не обещал, что никакой войны не будет! Иначе зачем бы мне было создавать самую сильную армию в мире?" – заявил Трамп в нашумевшем интервью Кристен Уэлкер, ведущей программы Meet the Press на канале NBC, записанном во время его недавней поездки в штат Висконсин.

При этом, в отличие от своих предшественников, Трамп всячески старается дистанцироваться от самого термина "долгая война". Оправдывая, к примеру, военные действия против Ирана, он подчекривает, что это локальный конфликт (длящийся уже несколько месяцев), а не затяжное противостояние, и что его цель – быстрое и решительное достижение результата с минимальными потерями для американских войск. Нередко президент США описывает военные удары как "способ защиты невинных людей" – например, удар по силам ИГИЛ в Нигерии в декабре 2025 года он назвал совершенно необходимым ответом на целенаправленные убийства тамошних христиан.

Также его администрация придерживается стратегии "выборочного вмешательства". Трамп считает, что США должны воевать только там и тогда, когда это приносит быстрый видимый результат и не требует чрезмерных затрат.

Однако после января 2025 года администрации Трампа часто приходилось действовать совсем иначе.

Ниже приведен список боевых, а также "политико-силовых" операций Вашингтона за границей по регионам, их сроки и текущие результаты по состоянию на июнь 2026 года:

Ближний Восток

Иран

Июнь 2025 года и с 28 февраля 2026 года по настоящее время

Что произошло:

22 июня 2025 года США в рамках "12-дневной войны" присоединились к Израилю, нанеся серию ракетно-бомбовых ударов по объектам иранской ядерной программы. Иран ответил на это ударом 23 июня шестью баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Удейд в Катаре. 24 июня 2025 года вступило в силу соглашение о прекращении огня, положившее "12-дневной войне" конец.

28 февраля 2026 года под названием операция Epic Fury (Операция "Эпическая ярость") началась новая, полномасштабная война. Массированные удары США и Израиля уничтожили военную инфраструктуру Ирана, в ходе атак погиб Высший руководитель страны, великий аятолла Али Хаменеи, многие другие высшие чиновники и генералы и еще сотни военнослужащих и гражданских (сам Иран утверждает, что более двух тысяч).

Иран ответил запуском беспилотников и баллистических ракет по Израилю, а также по союзникам США и американским базам на Ближнем Востоке, что спровоцировало еще более масштабный региональный конфликт. Война также привела к закрытию стратегически важного Ормузского пролива, что вызвало резкий рост цен на топливо, удобрения и другие товары и продукты по всему миру.

Потери США в войне с Ираном на текущий момент составляют 15 убитых военнослужащих (из них 7 – непосредственно от огня противника) и более 540 раненых (в большинстве случаев речь идет о легких ранениях и контузиях).

Официальные расходы Пентагона на войну – примерно 25 миллиардов долларов (большая часть этих денег ушла на закупку и использование дорогостоящих боеприпасов). Однако по независимым оценкам, реальные совокупные потери превышают 50 миллиардов долларов (например, согласно источникам американского телеканала CBS News). Эта цифра включает скрытые расходы, которые Пентагон официально не публиковал.

10 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что американские военные "в целях самообороны" нанесли вечером 9 июня и в ночь на 10 июня удары по Ирану в ответ на сбитый накануне над Ормузским проливом американский боевой вертолет AH-64 Apache. Армия Ирана и Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщили, что в ответ ударили по базам США в регионе и радиолокационным системам Пятого флота ВМС США в Бахрейне. Связанное с иранскими властями агентство Fars пишет, что удары были нанесены в том числе по американской базе в провинции Аль-Джахра в Кувейте и месту базирования американских истребителей F-35 в Иордании.

В целом в ходе операции против Ирана США потеряли или, в большинстве случаев, существенно повредили (не всегда от огня противника) не менее 44 летательных аппаратов, среди которых – 17 пилотируемых самолетов. В том числе к началу июня США потеряли в регионе Персидского залива не менее 25 тяжелых беспилотников MQ-9 Reaper, на общую сумму более 1 миллиарда долларов, и, как минимум, один сверхтехнологичный разведывательный дрон MQ-4C Triton стоимостью 238 миллионов долларов.

Общая стоимость всей безвозвратно утерянной и сломанной авиатехники оценивается примерно в 2,6 миллиарда долларов. Эти официальные данные о потерях были раскрыты в докладе Исследовательской службы Конгресса США.

По заявлениям Тегерана, точечными ударами были повреждены или уничтожены более 12 американских радарных систем и спутниковых узлов связи, включая элементы систем ПРО Patriot и THAAD (Пентагон частично оспаривает эти масштабы). Серьезный материальный ущерб нанесен американской инфраструктуре в регионе. Под удары попали базы Эрбиль (в Ираке), Кэмп-Арифджан (в Кувейте), Аль-Удейд (в Катаре), а также объекты 5-го флота США в Бахрейне.

Чем закончилось: Не закончилось. Наметившееся хрупкое перемирие постоянно нарушается, и Дональд Трамп не исключает отправку на Ближний Восток больших контингентов американских наземных войск.

Сирия

Декабрь 2025 года – апрель 2026 года.

Что произошло:

19 декабря 2025 года США в ответ на убийство двух американских солдат и гражданского переводчика боевиками террористической группировки ИГИЛ провели масштабную воздушно-наземную операцию Hawkeye Strike ("Удар соколиного глаза"). Американские истребители, ударные вертолеты и артиллерия выпустили более 100 боеприпасов по более чем 70 предполагаемым целям ИГИЛ в центральной Сирии. Пентагон заявил также, что в операции участвовали боевые самолеты ВВС Иордании. 10 января 2026 года американские военные также провели серию дополнительных атак, направленных на цели ИГИЛ в Сирии.

Данные о точной стоимости операции Hawkeye Strike в Сирии Пентагоном засекречены. Некоторые военные эксперты оценивают стоимость этой кампании по затраченным ресурсам: только в первой волне ударов 19 декабря было использовано более 100 управляемых снарядов и бомб, а во второй волне 10 января – еще более 90 штук. Стоимость только одной "умной бомбы" или ракеты варьируется от десятков тысяч до более чем миллиона долларов (в зависимости от типа). В операции также были задействованы штурмовики A-10, истребители F-16, ударные вертолеты Apache и ракетные системы HIMARS. Каждый один час полета такой техники обходится американскому бюджету в тысячи долларов, с учетом топлива и обслуживания.

Чем закончилось: Закончилось почти полным выводом американских войск. В апреле 2026 года США передали свои ключевые военные базы в этой стране разным местным силам, свернув свое многолетнее постоянное присутствие в Сирии.

Ирак

C марта 2025 года по настоящее время.

Что произошло:

В ходе совместной операции 13 марта 2025 года военные Центрального командования ВС США (CENTCOM) совместно с Национальной службой разведки Ирака и силами Курдского автономного района ликвидировали высокопоставленного лидера ИГИЛ Абдуллу Макки Муслиха ар-Рифаи, более известного под псевдонимом Абу Хадиджа. Он занимал пост руководителя глобальных операций ИГИЛ и являлся вторым по значимости человеком в иерархии этой террористической организации. Высокоточный авиаудар был нанесен по его автомобилю в иракской провинции Аль-Анбар в западной части страны. С тех пор авиация США расширила масштаб таких операций, периодически нанося точечные удары по лидерам ИГИЛ в Ираке совместно с иракской армией.

С января 2025 года прямые базовые расходы бюджета США на всевозможные военные операции и деятельность в Ираке официально снизились с 380 миллионов долларов в 2025 фискальном году до 212 миллионов долларов, заложенных на 2026 год. Однако из-за начавшейся в начале 2026 года масштабной войны США с Ираном, затронувшей весь регион, фактические расходы на американскую военную деятельность в Ираке резко возросли.

В число этих трат, например, входит 61 миллион долларов, потраченный на поддержку в Ираке разных вооруженных отрядов курдов, которые Белый дом первоначально планировал задействовать как сухопутную силу для наземного вторжения в соседний Иран.

Чем закончилось: Не закончилось. Боевые вылеты и рейды американского спецназа в Ираке продолжаются, так как ячейки террористов все еще активны.

Йемен

С 15 марта по 6 мая 2025 года (операция Rough Rider, "Лихой всадник"), а также ряд точечных ударов в 2026 году.

Что произошло:

Операция Rough Rider, масштабная военная кампания США и их союзников по нанесению воздушных и морских ударов по позициям йеменской радикальной группировки "Ансар Алла" (хуситов), стала первой крупной военной акцией США на Ближнем Востоке после вступления Дональда Трампа на пост президента на второй срок. США тогда проводили регулярные бомбардировки позиций хуситов для защиты торговых путей в Красном море.

Главную роль в операции играли сразу две авианосные ударные группы ВМС США во главе с атомными авианосцами "Гарри Труман" и "Карл Винсон". За 52 дня американские военные поразили в Йемене более 1 тысячи целей и израсходовали оружия и боеприпасов на сумму около 1 миллиарда долларов.

Хуситы сбили несколько американских беспилотников MQ-9 Reaper и продолжали обстреливать корабли в Красном море, включая авианосец "Гарри Труман". Во время проведения операции этот авианосец не раз попадал в сводки новостей из-за инцидентов, в первую очередь потери дорогостоящих палубных истребителей-бомбардировщиков F/A-18E Super Hornet, стоимостью 67 миллионов долларов каждый. В первый раз 28 апреля 2025 года один истребитель упал за борт в Красное море, так как авианосец совершил резкий маневр уклонения от ракетного удара хуситов, из-за чего закрепленный в ангаре самолет вместе с тягачом соскользнул в воду. А 6 мая 2025 года второй истребитель-бомбардировщик F/A-18F Super Hornet упал в воду при попытке сесть на палубу. На авианосце отказала система торможения (аэрофинишер), самолет не смог остановиться и сошел с посадочной полосы за борт. Оба пилота успели катапультироваться.

Чем закончилось: Не закончилось. Высокая стоимость и риски потерь дорогой военной техники стали одной из главных причин, почему Дональд Трамп решил объявить о перемирии с хуситами. 5 мая 2025 года Белый дом приказал CENTCOM "приостановить" авиаудары, а президент США заявил, что "уговорил хуситов заключить сделку". Однако "Ансар Алла" сразу заявила, что соглашение с Вашингтоном не касается "ничего из плавающего по морю, что связано с Израилем". Несмотря на периоды затишья, американские силы с начала 2026 года периодически продолжают наносить новые удары по хуситам. Они стали в целом реже атаковать любые иностранные суда, следующие транзитом через Красное море – однако большинство ведущих мировых морских перевозчиков по-прежнему избегают пользоваться этим маршрутом.

Западное полушарие, Латинская Америка и Карибский бассейн

Удары по предполагаемой контрабанде наркотиков (Тихий океан и Карибы)

Со 2 сентября 2025 года по настоящее время.

Что произошло:

17 февраля 2025 года Госдепартамент США объявил ряд крупных латиноамериканских преступных группировок "иностранными террористическими организациями". В уведомлении, выпущенном госсекретарем Марко Рубио, говорится, что все они представляют угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономическим интересам США.

В список вошли, в первую очередь, мексиканские наркокартели, среди которых самый известный – "Синалоа", а также "Картель Нового поколения Халиско", "Ла Фамилиа Мичоакана", "Картелес Унидос" ("Объединенные картели"), "Картель дель Норесте" и криминальная организация "Картель Гольфо" (или "Картель Залива"). Также террористическими США признали международные организованные преступные группировки "Трен де Арагуа" и мифический "Картель де лос Солес" ("Картель солнц" из Венесуэлы) и "Мара Сальватруча" (или MS-13, из Сальвадора).

Со 2 сентября 2025 года американские военные начали атаковать суда в Карибском море и восточной части Тихого океана, которые, по утверждению администрации Трампа, занимаются контрабандой наркотиков. В рамках объявленной борьбы с наркокартелями Трамп задействовал военно-морские силы, включая крупнейший авианосец "Джеральд Форд". Американские корабли, самолеты и БПЛА атакуют в открытом море любые суда, подозреваемые в перевозке наркотиков. Уничтожено несколько десятков лодок, погибли более 200 человек.

Не менее 350–360 миллионов долларов ежегодно, не считая стоимости топлива и боеприпасов – таковы, по подсчетам аналитиков, прямые расходы Южного командования США (SOUTHCOM) на отправку военных кораблей, патрульных самолетов и истребителей в Карибское море и Тихий океан для уничтожения лодок картелей. В конце 2025 года Белый дом запрашивал у Конгресса США дополнительные экстренные миллионы на топливо и снабжение этого флота.

Чем закончилось: Не закончилось. Операция продолжается полным ходом, несмотря на критику правозащитников, заявляющих о незаконных убийствах подозреваемых без предъявления обвинений и суда.

Венесуэла

С осени 2025 года по январь 2026 года.

Что произошло:

После многомесячной блокады Венесуэлы авиация США в ночь со 2 на 3 января 2026 года нанесла воздушные удары по столице страны Каракасу и ряду других объектов. Американский спецназ провел наземный рейд и захватил в плен президента Николаса Мадуро и его супругу Силию Флорес, которых затем вывезли в США для предания суду в Нью-Йорке по разным обвинениям, в первую очередь в "наркотерроризме". Во время операции были убиты несколько десятков человек охраны Мадуро, в основном – офицеров МВД Кубы, союзной Венесуэле.

Вся многомесячная военная операция США против Венесуэлы, включающая морскую блокаду страны и захват Николаса Мадуро, обошлась американскому бюджету, как минимум, в 4,7 миллиарда долларов по итогам полной оценки экспертов. При этом на ее пиковую фазу и непосредственный захват Мадуро ушло около 2,9–3 миллиардов долларов. В то время как Белый дом заявлял о минимальных затратах для налогоплательщиков, реальные расходы Пентагона оказались огромными из-за масштаба задействованных сил.

В операции участвовала пятая часть всего военного флота США – первого в мире по численности и мощи. В период максимальной активности (с середины ноября 2025 года по середину января 2026 года) содержание военных кораблей у берегов Латинской Америки обходилось Пентагону более чем в 20 миллионов долларов в сутки. По оценкам Центра стратегических и международных исследований (CSIS), полная стоимость содержания американской группировки достигала 31 миллиона долларов в день.

Что такое "Картель Солнц" "Картель Солнц" (Cartel de los Soles) – собирательный термин, используемый для обозначения власти боливарианских социалистов Венесуэлы, сросшихся с криминалом коррумпированных высших чиновников, военных и политиков, получающих сверхдоходы от международной наркоторговли и других преступлений. Название его, как считается, происходит от знаков различия в виде солнц (по-испански sol) на погонах генералов венесуэльских вооруженных сил. Словосочетание "Картель Солнц" впервые появилось в самой Венесуэле еще в 1993 году, после того как два бригадных генерала Национальной гвардии были обвинены в причастности к наркоторговле. Их звания на погонах обозначались одним "солнцем". Белый дом, использующий это название с 2020 года, настаивает на том, что "Картель Солнц" – реально существующая иерархическая организация, подобная знаменитым колумбийским или мексиканским наркокартелям. Однако ряд аналитиков и даже официальные отчеты DEA (американского Управления по борьбе с наркотиками) и УНП (Управления по наркотикам и преступности) ООН ставят это под сомнение. Они отмечают, что термин "Картель Солнц" – это лишь публицистическая характеристика общей коррупции в высших эшелонах власти в Венесуэле. По мнению Вашингтона, ключевыми фигурами "Картеля Солнц" являются (или являлись в прошлом): Николас Мадуро , бывший правитель;

, бывший правитель; Диосдадо Кабельо , до недавнего времени считавшийся вторым человеком в Венесуэле по масштабам влияния. В США его называют непосредственным главным оперативным руководителем, лично занимающимся организацией наркотрафика, разделом прибыли и отмыванием денег;

, до недавнего времени считавшийся вторым человеком в Венесуэле по масштабам влияния. В США его называют непосредственным главным оперативным руководителем, лично занимающимся организацией наркотрафика, разделом прибыли и отмыванием денег; Дельси Родригес , новый временный президент, ее бывший личный пилот (и якобы бывший любовник) Ясенки Ламас и ее брат Хорхе Родригес , председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы;

, новый временный президент, ее бывший личный пилот (и якобы бывший любовник) и ее брат , председатель Национальной ассамблеи Венесуэлы; Владимир Падрино Лопес , имеющий высшее в стране воинское звание "генерал-аншеф" (четыре "солнца" на погонах), министр обороны и командующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы;

, имеющий высшее в стране воинское звание "генерал-аншеф" (четыре "солнца" на погонах), министр обороны и командующий Национальными боливарианскими вооруженными силами Венесуэлы; Силия Флорес , супруга Николаса Мадуро. Ранее за наркоторговлю в США были осуждены ее племянник и приемный сын;

, супруга Николаса Мадуро. Ранее за наркоторговлю в США были осуждены ее племянник и приемный сын; Тарек эль-Айссами , бывший вице-президент (ливано-сирийского происхождения), когда-то руководивший всей нефтяной промышленностью Венесуэлы, но в 2023 году обвиненный соратниками в государственной измене и арестованный. С тех пор о его судьбе ничего не известно;

, бывший вице-президент (ливано-сирийского происхождения), когда-то руководивший всей нефтяной промышленностью Венесуэлы, но в 2023 году обвиненный соратниками в государственной измене и арестованный. С тех пор о его судьбе ничего не известно; Уго Армандо Карвахаль по прозвищу "Эль Поло", бывший глава военной разведки и контрразведки DGCIM. В 2019 году он поддержал массовые протесты против режима и их лидера Хуана Гуайдо, после чего был снят со всех постов и разжалован в рядовые. Карвахаль бежал в Испанию, где после нескольких попыток был арестован по запросу США и в 2023 году экстрадирован в Нью-Йорк, где ныне (после суда, признавшего его виновным в убийствах, наркоторговле и других тяжких преступлениях) отбывает долгий срок заключения;

по прозвищу "Эль Поло", бывший глава военной разведки и контрразведки DGCIM. В 2019 году он поддержал массовые протесты против режима и их лидера Хуана Гуайдо, после чего был снят со всех постов и разжалован в рядовые. Карвахаль бежал в Испанию, где после нескольких попыток был арестован по запросу США и в 2023 году экстрадирован в Нью-Йорк, где ныне (после суда, признавшего его виновным в убийствах, наркоторговле и других тяжких преступлениях) отбывает долгий срок заключения; Нестор Ревероль , бывший министр энергетики и внутренних дел и бывший главнокомандующий Национальной гвардией;

, бывший министр энергетики и внутренних дел и бывший главнокомандующий Национальной гвардией; Хенри Ранхель Сильва , в прошлом глава Генштаба и министр обороны, губернатор штата Трухильо и глава бывшей тайной полиции DISIP (с 2009 года после реорганизации называющейся SEBIN), также руководивший государственной компанией телефонной и интернет-связи CANTV;

, в прошлом глава Генштаба и министр обороны, губернатор штата Трухильо и глава бывшей тайной полиции DISIP (с 2009 года после реорганизации называющейся SEBIN), также руководивший государственной компанией телефонной и интернет-связи CANTV; Рамон Родригес Часин, бывший губернатор штата Гуарико и экс-глава МВД. Также в число предполагаемых лидеров "Картеля Солнц" входят еще около 20 менее известных публике и СМИ высших генералов, чиновников и руководителей спецслужб Венесуэлы. Всех их в США, Испании, Колумбии, Мексике и других государствах считают прямо причастными и обвиняют в: Наркоторговле (в основном кокаином, поступающим для перепродажи из соседней Колумбии); Отмывании денег через государственные предприятия Венесуэлы (в том числе через главную нефтяную компанию PDVSA); Незаконной добыче полезных ископаемых (включая богатейшие нелегальные золотодобывающие и колтановые прииски в джунглях юга и юго-востока страны); Преступных связях с признанными террористическими ультралевыми повстанческими колумбийскими группировками FARC, ELN и им подобными (которые давно участвуют в наркотрафике, вовсю действуют и в Венесуэле и имеют здесь постоянные базы), а также в связях с исламистскими радикальными группировками Ближнего Востока, в первую очередь с ХАМАС и "Хизбаллой"; Других тяжких преступлениях (например, в масштабном контрабандном вывозе крайне дешевого в Венесуэле субсидированного бензина в соседние страны Латинской Америки).

Чем закончилось: Операция завершилась свержением Мадуро, однако ситуация в Венесуэле остается крайне нестабильной – из-за сохранения власти бывших соратников плененного венесуэльского лидера, "боливарианских социалистов", полного развала экономики, колоссальных нищеты и преступности и угрозы партизанской войны. Расходы США также продолжают медленно расти, так как часть американских авиационных и военно-морских сил все еще остается у берегов Венесуэлы для контроля морских путей и сопровождения танкеров.

Дональд Трамп после военной операции в Венесуэле и захвата Николаса Мадуро сделал несколько серьезных заявлений, касающихся других стран Западного полушария. Он пригрозил аналогичной участью президенту Колумбии Густаво Петро, заявил, что Куба "сама готова пасть, но мы, возможно, это ускорим", и в очередной раз подчеркнул, что датская Гренландия непременно в будущем перейдет под американский контроль ради "национальной безопасности".

Роли США в Западном полушарии посвящена значительная часть опубликованной в конце 2025 года новой "Стратегии национальной безопасности США". Внимательное прочтение этого документа может указать на то, о чем думает Трамп, разговаривая также о Колумбии, Кубе, Мексике или Гренландии, которая остается частью Датского королевства – члена НАТО и формально близкого союзника США в Европе.

"Доктрина Монро – это отличная вещь, но мы уже во многом ее превзошли", – говорит Трамп, имея в виду то, что в "Стратегии национальной безопасности" называется "поправкой Трампа" к этой доктрине. А именно – утверждение права Вашингтона "восстановить американское военное превосходство в Западном полушарии".

История отношений США и Латинской Америки Еще более 200 лет назад, в 1823 году, тогдашний президент США Джеймс Монро в ежегодном послании к Конгрессу заложил основы принципов американской внешней политики ("Америка для американцев") и доминирования Соединенных Штатов в Западном полушарии, названные в его честь "Доктриной Монро". Эта доктрина потом стала основополагающей во всей американской глобальной стратегии во второй половине XIX века и в течение почти всего XX века. Сперва она оставалась в основном декларацией о намерениях, а также предупреждением для старых европейских держав-метрополий – чтобы те более никак не смели вмешиваться в дела молодых независимых государств Нового Света. Но со временем США, опираясь на "Доктрину Монро", сами начали проводить откровенно экспансионистскую политику в Латинской Америке. Отчетливо это проявилось в так называемой "Доктрине Теодора Рузвельта" (еще называемой "Политикой большой дубинки"), сильно расширившей толкование "Доктрины Монро". Вашингтон тогда решил, что если в Латинской Америке возникают конфликты и напряженность любого рода, то именно США в каждом случае должны и будут обеспечивать их урегулирование, в том числе и с использованием военной мощи. Впервые этот термин появился в речи Рузвельта (тогда еще вице-президента США), произнесенной им 2 сентября 1901 года, когда будущий президент процитировал западноафриканскую пословицу: "Говори мягко и держи в руках большую дубинку. Ты далеко пойдешь" (Speak softly and carry a big stick. You will go far).

Эквадор

С марта 2026 года по настоящее время.

Что произошло:

7 марта Дональд Трамп объявил о создании новой военной коалиции для "искоренения наркокартелей" в Западном полушарии. Одновременно в этот же день Пентагон подчеркнул, что США готовы идти в наступление на латиноамериканские наркокартели даже без поддержки региональных партнеров.

3 марта США и Эквадор начали совместные боевые действия против "наркотеррористических" организованных преступных группировок этой небольшой латиноамериканской страны. Это первая наземная операция Вооруженных сил США в регионе за многие годы, не считая захвата в Каракасе Николаса Мадуро.

Официальные данные о точной стоимости военной операции США в Эквадоре в 2026 году правительством США не публикуются, эта информация засекречена. Министерство обороны Эквадора также заявило, что все оперативные и финансовые детали имеют статус государственной тайны. Но известно, что накануне активной фазы операции Вашингтон выделил Кито пакет прямой помощи в размере около 20 миллионов долларов на закупку военных беспилотников и оборудования для борьбы с преступностью.

Чем закончилось: Не закончилось. В Эквадоре военнослужащие разных американских подразделений специального назначения консультируют, руководят планированием операций, а также оказывают разведывательную и логистическую поддержку эквадорским военным в ходе продолжающихся по всей стране рейдов против предполагаемых центров производства и транспортировки наркотиков и других объектов, связанных с наркоторговлей. Однако, по официально неподтвержденным данным, американцы уже и непосредственно поддерживают их в боях.

Мексика

С февраля 2025 года по настоящее время.

Что произошло:

По состоянию на июнь 2026 года Вооруженные силы США официально не проводят открытых боевых, воздушных или наземных операций на территории Мексики, так как официальный Мехико выступает категорически против присутствия в стране иностранных войск. Однако и Пентагон, и многие американские спецслужбы ведут в Мексике активную скрытую войну, заключающуюся в сборе разведданных, тайных рейдах и целевом уничтожении лидеров наркокартелей совместно с силами местных военных.

Разведывательные беспилотники ЦРУ США и Командования воздушно-космической обороны США круглосуточно отслеживают перемещение сырья для производства фентанила и других наркотиков, полей выращивания марихуаны, и находят скрытые базы бандитов в горах. В Мексике в больших количествах тайно присутствуют оперативники ЦРУ. Они проводят глубокую разведку и лично участвуют в штурмах разных объектов (например, нарколабораторий). Весной 2026 года в штате Чиуауа после возвращения с такого тайного рейда в автокатастрофе погибли два сотрудника посольства США, оказавшиеся агентами ЦРУ – что вызвало дипломатический скандал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум.

С января 2026 года в Аризоне на военной базе Форт-Уачука началась работа американской межведомственной группы Joint Interagency Task Force-Counter Cartel (JIATF-CC), в которую входят около 300 экспертов – военных Пентагона и агентов ФБР и ЦРУ. Именно эта группа собрала детальный пакет данных, который позволил мексиканскому спецназу 22 февраля 2026 года ликвидировать Немесио Осегеру Сервантеса по прозвищу "Эль Менчо" – лидера мощнейшего мексиканского наркокартеля "Новое поколение Халиско".

Точные суммы, потраченные администрацией Дональда Трампа на тайную войну в Мексике, засекречены. Эти деньги распределены по разным ведомствам, а часть из них скрыта в статьях общих расходов на разведку. Однако по косвенным деталям можно сделать вывод, что такие операции обходятся на сумму не менее 1,5 миллиарда долларов в год.

Чем закончилось: Не закончилось. Объемы скрытых прямых силовых операций Пентагона и разведсообщества США непосредственно в Мексике постоянно возрастают, как и общий уровень насилия и наркопреступности в этой стране.

Куба

С января 2026 года по настоящее время.

Что произошло:

30 января 2026 года Дональд Трамп ввел режим чрезвычайного положения в отношении Кубы, заявив, что Гавана сотрудничает с враждебными иностранными державами и террористическими группами. По заявлению Белого дома, действия кубинского правительства представляют "необычную и экстраординарную угрозу". С начала 2026 года Трамп усилил военную и экономическую блокаду Кубы, чтобы отрезать ее от поставок нефти и других ресурсов и лишить тамошний коммунистический режим во главе с президентом Мигелем Диас-Канелем шансов на выживание.

21 мая 2026 года в южную часть Карибского моря прибыла ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц" – в тот же день, когда министерство юстиции США объявило о предъявлении обвинений Раулю Кастро, бывшему президенту Кубы, которого многие до сих пор считают истинным кубинским правителем.

Блокада Кубы и содержание там военной базы и тюрьмы в заливе Гуантанамо обходятся бюджету США примерно в 440–500 миллионов долларов прямых расходов ежегодно. Гуантанамо – одна из самых дорогих тюрем в мире. На охрану и содержание нескольких десятков оставшихся там заключенных уходят огромные деньги из-за секретности и логистики. Кроме того, с 2025 года базу стали использовать как временный лагерь для задержанных нелегальных мигрантов. Только на авиарейсы Пентагона для их перевозки за короткий срок ушел дополнительно 21 миллион долларов.

Чем закончилось: Не закончилось. Ситуация вокруг кубинских берегов медленно, но непрерывно обостряется. Трамп неоднократно заявлял, что сначала планирует "закончить с Ираном", после чего Куба станет его следующим приоритетом, так как он рассматривает действия против Ирана и Кубы как две части единой стратегии борьбы с режимами, которые он считает враждебными национальным интересам и безопасности США. В качестве примера президент США упомянул, что на Кубе находится крупнейший зарубежный центр российский радиоэлектронной разведки, занимающийся "кражей американской секретной информации".

Гренландия

С января 2025 года по настоящее время

Что произошло:

С момента возвращения в Белый дом в январе 2025 года Дональд Трамп резко активизировал свои попытки взять Гренландию под контроль США, спровоцировав масштабный дипломатический кризис в отношениях с Данией и Европейским союзом. Президент США и чиновники его администрации неоднократно заявляли, что не исключают использование для аннексии острова американских вооруженных сил. Трамп не раз публично утверждал, что США заберут Гренландию "так или иначе". Пик кризиса пришелся на рубеж 2025–2026 годов, когда Белый дом подтвердил, что всерьез обсуждает варианты захвата Гренландии силами военных.

Чем закончилось: Не закончилось, но к лету 2026 года фокус сместился на закрытые переговоры с Данией. Вашингтон потребовал права бессрочно держать свои войска на острове, и сейчас добивается открытия на юге Гренландии трех новых американских военных баз.

Африка

Сомали

С февраля 2025 года по настоящее время.

Что произошло:

Сразу после инаугурации на второй срок Дональд Трамп приказал усилить бомбардировки расположенных на территориях, номинально принадлежащих государству Сомали, лагерей террористических группировок "Аш-Шабааб" и ИГИЛ. За первые 12 месяцев его второго президентства было нанесено более 100 авиаударов – больше, чем при прошлых президентах США, вместе взятых.

В 2026 году Африканское командование США (AFRICOM) еще резче увеличило количество таких воздушных операций и ударов – к маю их было уже 28, что превышает годовые показатели прошлых лет. Стоимость используемых высокоточных боеприпасов, топлива для беспилотников и разведывательных вылетов составляет основную долю скрытых операционных расходов вооруженных сил США в регионе.

Точная общая сумма расходов Пентагона на военные операции в Сомали засекречена и не публикуется в открытых бюджетах. По оценкам исследовательских институтов, скрытые и прямые траты США в этой стране исчисляются сотнями миллионов долларов в год. В оборонный бюджет США на 2026 год Конгресс впервые включил отдельную строку для финансирования оценки безопасности и военного сотрудничества с самопровозглашенным Сомалилендом. Средства идут на изучение возможности создания там на побережье Индийского океана крупной американской военной базы.

Чем закончилось: Не закончилось, операция продолжается, американские дроны и самолеты еженедельно патрулируют небо Сомали и приграничные районы соседних государств, расположенных на так называемом "Африканском Роге".

Нигерия

С 25 декабря 2025 года по настоящее время.

Что произошло:

25 декабря 2025 года эсминец ВМС США "Пол Игнатиус" из Гвинейского залива выпустил более десятка крылатых ракет "Томагавк", а беспилотники MQ-9 Reaper сбросили высокоточные бомбы на тренировочные лагеря боевиков террористических группировок ИГИЛ и "Лакурава" в северо-западном штате Сокото. Дональд Трамп назвал эту операцию "рождественским подарком" в ответ на преследования христиан в Нигерии. По оценкам экспертов, только одна эта первая атака обошлась американскому бюджету более чем в 30 миллионов долларов.

В феврале 2026 года Пентагон официально подтвердил отправку в Нигерию первых небольших сухопутных подразделений Армии и Корпуса морской пехоты США. Это стало первым официальным физическим присутствием американских солдат в стране с момента начала воздушных ударов. В марте 2026 года США направили в Нигерию еще один дополнительный контингент из 100–200 военнослужащих и развернули там беспилотники MQ-9 Reaper.

В ночь с 15 на 16 мая 2026 года в ходе хорошо спланированной совместной операции военных США и Нигерии был ликвидирован Абу Билал аль-Минуки — второй по значимости лидер ИГИЛ в Африке. Среди его преступлений — организация массовых нападений на христианские общины и причастность к громкому похищению более 100 школьниц в городе Дапчи в 2018 году.

Операция прошла в хорошо укрепленной резиденции аль-Минуки в штате Борно на северо-востоке страны, возле озера Чад – этот болотистый регион долгое время считался неприступным логовом боевиков. Сперва на два небольших острова в бассейне озера Чад с вертолетов высадились около двух десятков бойцов морского спецназа NSWDG (известного еще как 6-й отряд SEAL, "морские котики"). Первоначальной целью был захват аль-Минуки живым.

Однако с его охраной мгновенно завязался интенсивный трехчасовой стрелковый бой. Когда стало ясно, что боевики не сдадутся, а аль-Минуки может попытаться сбежать по протокам озера, по резиденции был нанесен массированный воздушный удар. Были уничтожены сам аль-Минуки и несколько его ключевых заместителей. Со стороны США и армии Нигерии жертв и раненых не было.

В бюджете США на 2026 год на проведение военных и контртеррористических операций в Нигерии и других странах Западной Африки через командование AFRICOM выделены дополнительно 413 миллионов долларов.

Чем закончилось: Не закончилось. Конфликт продолжается, Белый дом угрожает новыми бомбардировками, военный министр США Пит Хегсет анонсирует новые действия американских военных в Нигерии, подробности которых не раскрывает.