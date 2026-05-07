CNN: Иран разработал новые правила для прохода через Ормузский пролив

Иран разработал новые правила для судов, которые хотят пройти через Ормузский пролив. Как сообщает CNN, для этого необходимо заполнить документ под названием "Декларация информации о судне", который был выдан иранским "Управлением по делам пролива Персидского залива" (PGSA).

По данным телеканала, документ содержит более 40 вопросов – в частности, требуется указать название и идентификационный номер судна, любые "предыдущие названия", страну происхождения и пункт назначения.

Кроме того, необходимо указать информацию о гражданстве владельцев и операторов судна, экипажа на борту, а также подробную информацию о грузе.

Эти данные необходимо отправить по электронной почте в соответствующие органы до того, как судно сможет пройти через пролив. В письме от PGSA содержится предупреждение о том, что "полная и точная информация имеет важное значение" для обработки запроса судна на транзит, и что "дальнейшие инструкции будут сообщены по электронной почте".

"За предоставление любой неверной или неполной информации ответственность несет исключительно заявитель", – говорится в письме, с которым ознакомился CNN.

Из документа неясно, будет ли взиматься плата за проход.

Как отмечает телеканал, пока неизвестно, запрашивало ли какое-либо судно проход через Ормузский пролив у PGSA. По мнению аналитиков, это может привести к тому, что на них будут наложены санкции США.

До операции США и Израиля против Ирана, которая началась в конце февраля, проход через Ормузский пролив был разрешен любым судам. После начала конфликта Иран пригрозил нанести удар по любому судну, которое решит пройти через пролив без разрешения Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Закрытие Ормузского пролива, через который проходит пятая часть мировых поставок нефти и сжиженного природного газа, вызвало крупный энергетический кризис.