США и Иран оспаривают контроль над Ормузским проливом

Президент США Дональд Трамп - на фоне сообщений о столкновениях между морскими силами США и Ирана в Ормузском проливе и первой после объявления перемирия атаки на объекты в Объединённых Арабских Эмиратах - заявил, что Иран будет "стёрт с лица земли", если попытается атаковать американские корабли, начавшие накануне операцию Project Freedom по выводу коммерческих судов, заблокированных в Персидском заливе.

Операция началась 4 мая, её целью объявлена помощь для около 800 судов в безопасном прохождении Ормузского пролива, который уже два месяца фактически блокирует Иран. Тегеран и Вашингтон выступают с диаметрально противоположными заявлениями относительного того, что происходило в Ормузском проливе в последние сутки.

По заявлению Центрального командования вооружённых сил США, американские эсминцы пересекли пролив, вошли в Персидский залив и оказывают коммерческим судам из разных стран помощь в прохождении Ормузского пролива. При этом, как утверждается, американские военные поразили шесть малых катеров иранских ВМС, а также перехватили иранские ракеты и дроны. При этом американские корабли не пострадали.

Иранские государственные СМИ отвергают утверждения о том, что катера были потоплены, и в то же время утверждают, что Иран открывал огонь по американским кораблям, и они были вынуждены уйти. Власти Ирана настаивают, что контролируют Ормузский пролив.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи отметил, что последние события показывают, что "политический кризис нельзя решить военными методами" и предупредил США, что попытка разблокировать Ормузский пролив силой ведёт в тупик. Спикер парламента Ирана Мохаммад Галибаф заявил, что действия США поставили под угрозу безопасность судоходства, и сказал, что Иран "ещё даже не начинал" показывать свою силу в противостоянии в проливе.

В Тегеране при этом не взяли на себя ответственность за удары по Объединённым Арабским Эмиратам 4 мая. В результате одного из них загорелся нефтяной терминал в Фуджейре. Власти ОАЭ заявили, что были ранены три человека, и что страна оставляет за собой право на ответ.

Независимых данных о том, сколько судов прошли за последние сутки Ормузский пролив, нет. Компания Maersk подтвердила, что одному из её судов удалось пройти пролив при помощи американских военных. В то же время, судно под флагом Южной Кореи попало в проливе под огонь со стороны Ирана и получило повреждения, моряки не пострадали.

Ормузский пролив имеет стратегическое значение для мирового рынка нефти, поскольку через него осуществляются поставки топлива из стран Персидского залива.

