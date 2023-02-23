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США указали на опасения в связи со сближением позиций России и Китая

Ван И на встрече в Москве с российским президентом

Приезд в Москву ведущего китайского дипломата Ван И незадолго до годовщины российского вторжения в Украину стал ещё одним свидетельством того, что Китай продолжает сближаться с Россией. Это вызывает беспокойство в Вашингтоне, заявил в среду официальный предствитель Госдепартамента США Нед Прайс.

"Нас беспокоит то, что у этих двух стран есть общее видение", - сказал Прайс, пояснив, что имеет в виду их представление об эпохе, когда крупные державы могли запугивать малые страны, а границы перекраивались силой. Прайс отметил, что Вашингтон пока не может подвердить поставки Китаем в Россию "летальной помощи", но это не означает, что вопрос с повестки дня Пекин и Москва сняли, цитирует представителя Госдепартамента Reuters.

22 февраля главный советник председателя КНР Си Цзиньпина по внешней политике Ван И встретился в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

Путин, среди прочего, говорил о новых рубежах в отношениях с Пекином. "Все идет поступательно, развивается. Мы достигаем новых рубежей", - дословно сказал Путин. Он отметил, в частности, что товарооборот с Китаем растёт быстрее, чем ожидалось, и уже скоро удастся выйти на уровень в 200 миллиардов долларов в год.

Российский президент также повторил приглашение Си посетить Москву с визитом. Эта поездка, как сообщила на днях со ссылкой на источники The Wall Street Journal, может состояться в апреле или начале мая.

Не так давно Вашингтон заявил, что Китай изучает возможность поставки России оружия для войны в Украине. Это чревато перерастанием конфликта в конфронтацию между союзом Россия-Китай с одной стороны и объединением Украина-НАТО с другой. Накануне та же The Wall Street Journal написала о возможной публикации администрацией президента Байдена данных разведки о том, что КНР действительно рассматривает военную поддержку России.

Сам Ван И - как на международной конференции по вопросам безопасности в Мюнхене на прошлой неделе, так и в беседе с Сергеем Лавровым в среду (судя по сообщению агентства ТАСС) - указывал на стремление Пекина содействовать разрешению ситуации в Украине политическим путём, "придерживаться объективной и беспристрастной позиции".

Представитель Госдепартамента Нед Прайс, когда его в среду спросили о возможной реакции Вашингтона на поставки КНР России летальной помощи, ответил, что это приведёт "к реальным последствиям" для двусторонних отношений США с Китаем. Прайс также упомянул неизбежность мер против китайских компаний и отдельных лиц в случае нарушения санкционного режима, а также указал на репутационные потери для Пекина.

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