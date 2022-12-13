CNN: США готовятся передать Украине системы ПВО Patriot

Администрация президента США готовится передать Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot. Решение может быть принято уже на этой неделе, пишут телеканал CNN и агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленных чиновников.

План Пентагона еще должен быть одобрен министром обороны США Ллойдом Остином. По данным источников CNN, ожидается, что план будет одобрен.

Пока неизвестно, сколько установок передадут Украине. Как отмечает CNN, одна батарея Patriot обычно состоит из радара, машины – командного пункта, вспомогательной техники и до восьми установок по четыре ракеты в каждой.

Ожидается, что после согласования плана установки будут поставлены в кратчайшие сроки, а украинские военные пройдут обучение по их использованию на военной базе США в Германии.

Украина давно просила западных союзников дать ей системы ПВО Patriot для защиты критической инфраструктуры от российских обстрелов. В ноябре Польша предлагала поставить Западной Украине установки Patriot, которые передала ей Германия, но Берлин ответил отказом.

В установки Patriot могут заряжаться ракеты разных модификаций, в том числе такие, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км и на высоте до 20 км. Система рассчитана на поражение целей, летящих со сверхзвуковой скоростью, и может одновременно отслеживать до 125 целей и наводить ракеты на шесть из них.