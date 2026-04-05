CNN: США потеряли в войне с Ираном минимум 7 самолетов

Соединенные Штаты потеряли в ходе войны с Ираном как минимум семь пилотируемых самолетов, подсчитал телеканал CNN.

Среди последних потерь – истребитель F-15E Strike Eagle, который был сбит иранскими средствами ПВО 3 апреля, и штурмовик А-10 Thunderbolt II – самолет получил повреждения и загорелся в ходе операции по спасению члена экипажа сбитого F-15.

Как пишет CNN, 2 марта три истребителя F-15 были сбиты средствами ПВО Кувейта в результате "дружественного огня". 12 марта в Ираке потерпел крушение самолет-заправщик КС-135 – шесть членов экипажа погибли. 27 марта самолет дальнего радиолокационного обнаружения E-3 Sentry был уничтожен в результате иранской атаки на американскую авиабазу в Саудовской Аравии.

Кроме того, по данным источников CNN, в марте истребитель F-35 совершил аварийную посадку на американской авиабазе на Ближнем Востоке после того, как, предположительно, был обстрелян иранскими войсками.

Ранее в воскресенье стало известно, что американские военные спасли второго члена экипажа сбитого истребителя F-15. Как сообщает CBS News, во время спасательной операции США уничтожили два транспортных самолета, чтобы их не захватили иранские силы.