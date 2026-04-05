США спасли второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15

Утром 5 апреля американские военные спасли второго члена экипажа сбитого в Иране истребителя F-15.

Президент США Дональд Трамп написал в своей соцсети Truth Social, что военный "получил ранения, но с ним всё будет в порядке".

Истребитель F-15E Strike Eagle был сбит иранскими средствами ПВО 3 апреля, став первым американским самолетом, потерянным над Ираном за пять недель конфликта. Первый член экипажа был спасен через несколько часов после катапультирования из поврежденного самолета.

Второй член экипажа – офицер по вооружению – был спасен в ходе сложной многоуровневой спасательной операции с участием сил специальных операций США и других воинских подразделений.

По данным американских официальных лиц и региональных источников, на которые ссылается Fox News, и спасенный летчик, и спасательная команда уже благополучно покинули Иран.

Корпус стражей исламской революции (КСИР) также прилагал все усилия, чтобы найти американского военного. В частности, местное население призвали присоединиться к поискам, пообещав награду.

Как пишет Axios со ссылкой на источники, офицер получил ранение после катапультирования, но все еще мог ходить, и более суток скрывался в горах.