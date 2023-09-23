CNN: США, Россия и Китай реконструируют ядерные полигоны

Россия, США и Китай за последние годы построили новые объекты и вырыли новые туннели на полигонах для испытания ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на эксклюзивные спутниковые снимки.

Доказательств подготовки к ядерным испытаниям нет, но инфраструктура трёх ядерных полигонов изменилась по сравнению со снимками, сделанными до 2018 года, отмечают журналисты.

Полигон Китая находится в дальнем западном регионе Синьцзяна, России — на архипелаге Новая Земля в Северном Ледовитом океане, а США — в пустыне Невада. За последние три-пять лет там появились новые туннели, дороги и склады, активизировалось перемещение транспортных средств.

На полигоне в Китае, по данным CNN, за последние два-три года был прорыт новый туннель, построены новые дороги и построено новое хранилище для взрывчатых веществ.

Расширение ядерного полигона на Новой Земле аналитики заметили в феврале 2022 года. Судя по снимкам, в период с 2021 по 2023 год на архипелаг прибывали корабли и транспортные контейнеры, прорывались туннели в горах, а зимой расчищались дороги.

Спутниковые снимки, сделанные над ядерным полигоном в Неваде, по данным журналистов, позволяют говорить, что объект был значительно расширен в период с 2018 по 2023 год. Представители американского Минэнерго и НАСА утверждают, что в Неваде работает лаборатория, где проводятся ядерные эксперименты давней практики, а оружие тестируется с помощью новых технологий без ядерных испытаний.

CNN напоминает, что 24 января стрелки на Часах Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи" – моменту обмена ядерными удара. Это самое близкое положение стрелок к "ядерной полуночи", которое учёные-ядерщики устанавливали за всё время существования часов с 1947 года.

Основной причиной перевода стрелок учёные назвали нападение России на Украину в феврале прошлого года и последующие завуалированные угрозы Москвы применить ядерное оружие, отмечает CNN.