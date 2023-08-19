CNN: Трамп добровольно явится в тюрьму на следующей неделе

Бывший президент США Дональд Трамп добровольно явится в тюрьму округа Фултон штата Джорджия в конце следующей недели – в четверг или в пятницу. Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленный источник в правоохранительных органах.

Ранее Трампу и 18 его союзникам предъявили уголовные обвинения в попытке отменить результаты президентских выборов 2020 года в Джорджии. По предписанию прокуратуры, добровольно сдаться обвиняемые могут до 25 августа.

По сведениям ABC News, до этой даты адвокаты Трампа проведут с окружной прокуратурой переговоры о внесении залога. Если соглашение о залоге не будет одобрено судьёй, Трампа оставят в тюрьме. Шериф округа Фултон ранее заявлял, что намерен обращаться с Трампом и его соратниками так же, как с другими обвиняемыми. Это означает, что их могут сфотографировать и снять отпечатки пальцев.

Против Трампа возбудили уже четыре уголовных дела, по которым ему предъявлено 91 обвинение. Помимо фултонского, на Трампа заведены дела о незаконном обращении с секретными документами, попытке фальсификации результатов выборов и незаконном расходовании средств, собранных на президентскую кампанию.

На фоне уголовного преследования Трамп продолжает свою предвыборную кампанию для участия в выборах президента США в 2024 году.