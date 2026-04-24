CNN: Уиткофф и Кушнер отправились на переговоры с Ираном в Исламабад

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и советник Дональда Трампа Джаред Кушнер направляются в Исламабад на возможные переговорах с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Вице-президент Джей Ди Вэнс, возглавлявший американскую делегацию на прошлой встрече с Тегераном, пока не планирует поездку, так как спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф не участвует в переговорах. При этом Вэнс, по словам источников, остаётся в готовности отправиться в Исламабад, если переговоры продвинутся.

Арагчи также начал дипломатическое турне, в рамках которого, помимо Пакистана, посетит Россию и Оман. "Цель моих визитов – тесно координировать с нашими партнёрами вопросы двустороннего сотрудничества и консультироваться по поводу региональных событий. Наши соседи – наш приоритет", – написал Арагчи в соцсети X.

По предварительным данным, в Исламабаде глава иранского МИД представит позицию Тегерана по поводу возможного продолжения переговоров с США. В Пакистане уже находится американская делегация, но она выполняет вспомогательные функции и не уполномочена вести переговоры.

Иранское информагентство Tasnim сообщает, что в рамках визита Арагчи в Исламабад не запланировано никаких переговоров с американскими представителями.

Иран по-прежнему настаивает на снятии американской блокады своих портов как ключевом условии для продвижения диалога.

В СМИ появились сообщения о возможном выходе Галибафа из переговорной команды. По данным израильских и оппозиционных иранских источников, причиной могли стать разногласия с представителями Корпуса стражей исламской революции и провал предложений по частичному открытию судоходства через Ормузский пролив.

Иранские официальные СМИ сообщения об отставке Галибафа отвергли и заявили, что он продолжает работу в парламенте, а состав переговорной делегации пока окончательно не определён.

Среди возможных кандидатов на роль главы делегации Тегерана назывался бывший секретарь Высшего совета нацбезопасности Саид Джалили, известный жёсткой позицией на переговорах с членами Совбеза ООН (США, Россия, Франция, Великобритания и Китай) и Германией по ядерной программе в 2007-2013 годах.

