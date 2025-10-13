Картель "мыльные цветы". Как турагентка и парикмахерша из Рязани поставляли иностранцев на войну против Украины – и сами оказались в окопах

Четверо жителей Рязани оказались в центре международного скандала. Они создали канал, по которому в российскую армию отправляли иностранцев – в основном кубинцев и шри-ланкийцев. Людей заманивали объявлениями о "работе на стройке" и обещаниями крупных выплат за контракт с Минобороны. Некоторые "работники", оказавшись в окопах, начали замечать, что с их карт пропадают деньги, и обратились в полицию. "Система" впервые рассказывает, кто стоял за этим вербовочным предприятием – и как две его участницы в итоге сами оказались на фронте. 19-летние кубинцы Алекс Вега и Андорф Веласкес сидят в тесной комнате с казенным освещением, предположительно в калининградском военном госпитале, и рассказывают, как попали на войну против Украины. Оба коротко стрижены, Вега в тельняшке. Говорят, что приехали в Россию "на заработки": объявление и контакт кинули знакомые, по указанному номеру они заполнили анкеты и получили билеты до Москвы. По прилету им дали подписать контракт на русском и поселили в спортивной школе в Рязани. В итоге Вега и Веласкес оказались на обучении в воинской части и вскоре – в траншеях под обстрелами.

Это интервью вышло 31 августа 2023 года на канале Алайна Ламберта – американского блогера кубинского происхождения. Через несколько дней МИД Кубы заявил о раскрытии "преступной сети по торговле людьми", которая вербовала граждан Кубы на войну России против Украины. Кубинские власти подчеркнули, что не имеют ничего общего с этой вербовкой. Расследования Politico, El Pais, The Moscow Times, Радио Свобода и других мировых СМИ выявили, что с начала полномасштабного вторжения воевать за Россию отправились сотни – если не тысячи – кубинцев. В октябре 2025 года Госдепартамент США в закрытой телеграмме посольствам написал, что Куба стала "крупнейшим после Северной Кореи поставщиком иностранных войск для российской агрессии", а численность воюющих за Россию кубинцев может достигать 5 тысяч человек. Кубинский МИД в ответ назвал утверждения США об участии в конфликте "лживыми". "Наши власти не располагают точными данными о кубинских гражданах, которые по собственной инициативе участвовали или участвуют в боевых действиях любой из сторон конфликта. Неоспоримым является то, что ни один из них не действует по побуждению, приверженности или согласию государства Куба", – сказано в заявлении МИДа от 11 октября 2025 года. Российские власти не комментировали участие кубинцев в войне. До сих пор не было известно, кто и как организовал этот канал поставки рекрутов. Веласкес и Вега в своем интервью рассказали, что в Россию и на войну их заманили три женщины: две русских и одна кубинка. "Система" нашла этих женщин. Мама трех ангелочков Елене Смирновой 41 год и большую часть жизни она работала в туризме. Сначала – в крупных компаниях В ее трудовой книжке, которая доступна в утечках персональных данных, есть записи о работе в международном туроператоре "Корал Тревел" и московской компании "Капитал тур", а последние восемь лет – на себя. До полномасштабного вторжения России в Украину Елена много путешествовала – бывала в Арабских Эмиратах, Испании, Таиланде и на Кубе. Она говорит на шести языках, включая испанский, португальский и турецкий. От первого брака у нее трое детей с довольно экзотическими для ее родной Рязани именами: Вивиан, Генри и Николас.

С кубинцами у Елены были не просто тесные, а буквально семейные отношения. Няней ее детей от первого брака была кубинка по имени Икси. Чтобы помочь ей с легализацией, отец Елены женился на этой няне и официально усыновил ее детей. В 2022 году Елена вышла замуж во второй раз – за Санчеса Гомеса Йоанки, отца детей той самой Икси, – чтобы и тот получил российское гражданство. В 2023 году туроператор Елена стала продавать путевки совсем иного рода. Она находила граждан Кубы и Шри-Ланки, которые мечтали заработать и вырваться из своих стран, и сводила их с военными, которые вручали искателям больших денег контракт с российской армией. Условия, которые Елена предлагала иностранцам, выглядели более чем привлекательными: единовременная выплата, а затем зарплата в 204 тысячи рублей (порядка $2000) и в перспективе – российское гражданство В 2023 году Путин подписал закон об упрощенной натурализации для воюющих на стороне России иностранцев. $2000 – это много или мало для рекрута? Это в десятки раз больше того, что можно заработать на Кубе или на Шри-Ланке. Средняя заработная плата на Шри-Ланке составляет около 200-250 долларов США. В апреле 2025 года официальная средняя ежемесячная зарплата на Кубе составила чуть более 6500 кубинских песо. По официальному обменному курсу это около 270 американских долларов. Однако из-за дефицита валют и спроса на доллары медиа используют для оценки "неофициальный" или "черный" курс, который более точно отражает обменные реалии. По оценке портала Cibercuba.com, 6500 кубинских песо реально обменять лишь на 17 долларов США. Рекрутов Елена искала в соцсетях. В фейсбуке и во "ВКонтакте" она была зарегистрирована под своей девичьей фамилией Шувалова. Именно как Елену Шувалову ее знали кубинцы, которые позже рассказывали о вербовке на войну. Например, Elena Shuvalova часто размещала объявления в группе Cubanos en Moscú ("Кубинцы в Москве"). Сейчас эти посты (как и аккаунт Шуваловой в фейсбуке) стерты, но сохранились скриншоты объявлений.

В теории схема должна была выглядеть так. Елена самостоятельно оплачивает будущему контрактнику перелет, дорогу, проживание в России и сопутствующие расходы. А наемник возвращает ей эти расходы после подписания контракта. Для простоты и с согласия рекрута Елена и ее коллеги делают копию его банковской карты и снимают с нее первую выплату – в счет своих расходов. Контракты кубинцы и ланкийцы подписывали в военном комиссариате Рязани. В 2023 году газета "Рязанские ведомости" упоминала в новости о призыве "нескольких граждан республики Куба".

$7 тысяч за иностранца Выплаты за вербовку россиян, иностранцев и лиц без гражданства в российскую армию были введены в Рязанской области в начале августа 2025 года. Тогда за граждан России и лиц без гражданства выплачивали 57,5 тысяч рублей ($711), за россиян из других областей – 344,8 тыс руб. ($4267), а за любого иностранца – 80,5 тысяч рублей ($995). В октябре разянские власти изменили выплаты рекрутерам, обратило внимание издание "7х7". Суммы за вербовку граждан России остались прежними – 57,5 и 344,8 тысяч рублей, но иностранцев разделили на категории: за выходца из стран СНГ теперь платят 80 тысяч рублей, а за иностранца не из СНГ – 574,7 тысяч рублей ($7112). Довольно скоро схема начала сбоить. Часть завербованных просто не возвращала Елене деньги. Некоторые – как, например, Вега и Веласкес – жаловались, что о войне их никто не предупреждал. Что они ехали на стройку, а в учебку и траншеи их отправили силой и обманом. Что они подписали контракт, не зная русского языка и не понимая, что там написано. Подобную историю рассказывал, в том числе, попавший в украинский плен 36-летний Франк Дарио Яроссей в интервью "Схемам" Расследовательский проект Украинской службы Радио Свобода. Некоторые кубинцы жаловались, что обещанные выплаты поступали на их карты не полностью, и подозревали, что "вербовщики" снимали часть денег для себя. Один из завербованных рассказывал изданию elTOQUE, что посмотрел банковскую выписку и заподозрил, что некоторые суммы со счета могут оседать в карманах вербовщиков. В итоге в конце апреля 2024 года несколько кубинцев написали заявления в российскую полицию. На Елену завели уголовное дело о краже и отправили ее в СИЗО. Настоящее имя Елены, ее дата рождения и фабула дела стали известны "Системе" из письма адвоката Елены Сергея Поселягина на имя уполномоченного по правам человека в России. Письмо "Системе" передал депутат Верховной Рады Украины Марьян Заблоцкий, получивший его от "своих источников". "Система" проверила подлинность изложенных в письме фактов при помощи открытых данных, утечек российских баз данных, а также поговорила со знакомыми Елены и других участников схемы. Адвокат Елены утверждает в письме, что она отправила на войну с Украиной больше трех тысяч иностранцев. Примерно такую же цифру "Системе" назвала знакомая Елены, попросившая об анонимности. Марьян Заблоцкий, посвятивший много времени изучению кубинцев, воюющих против Украины, говорит, что достоверно знает о более чем тысяче кубинцев, подписавших контракт с Минобороны РФ с июля 2023-го по февраль 2024-го – и за последние пару лет их число сильно выросло. Адвокат в своем письме уверяет, что следствие "переворачивает факты", и на самом деле Елена ничего не крала. По его словам, все, с кем работала Елена, были предупреждены о том, что им придется вернуть ей деньги с первой выплаты после подписания контракта. Что свои банковские карты и доступ к счетам кубинцы отдавали Елене сами, так как не владели русским. И что если Елена и снимала с карт "клиентов" немного больше, чем потратила на их дорогу, то она эти деньги потом переводила российским военным в виде гуманитарной помощи. "За один год работы (с марта 2023-го по апрель 2024-го) в зону СВО Смирнова Е.А. отправила квадрокоптеры, ночные прицелы, глушители, бронежилеты и пр на сумму около 50 млн рублей [больше $545 тысяч по курсу на 30 апреля 2024 года]", – уверяет адвокат. По версии защитника, жалобы и уголовное дело против Елены появились в результате "сговора". "Первые кубинцы 300-400 человек частично переводили Смирновой Е.А. суммы самостоятельно, однако к июлю 2023 года пошли группы по 15-30 человек, которые, сговорившись, просто отказались возвращать деньги", – утверждает адвокат. По его словам, 11 человек, пожаловавшихся на Елену, сделали это "под давлением оперативных сотрудников". На вопросы "Системы", отправленные по электронной почте, адвокат не ответил. В утечках российских баз данных "Система" обнаружила сведения о трех людях, которые обратились в рязанскую полицию с заявлением на Смирнову. Заявления датированы 25 и 26 апреля 2024 года. Все заявители – граждане Кубы, зарегистрированные по рязанским адресам. У одного из них, Рене Рейас Флейтаса, есть аккаунт в фейсбуке – последняя фотография в нем датирована 11 марта, там он стоит в центре Москвы на фоне Кремля.

Сам он давно не был онлайн и не ответил на вопросы "Системы". Его родственница, впрочем, написала нам несколько предложений на испанском: "К сожалению, мой двоюродный брат пропал без вести.



Сейчас он записался [на войну] во второй раз, и его не нашли. Была группа из 12 человек, и в бункер влетел дрон, оставив в живых только одного. Они думают, что это он.



Когда он в первый раз пошёл на войну, какие-то женщины его обманули, и он с другими парнями подали заявление, но это ни к чему не привело". Из данных о заявителях на Смирнову "Система" узнала имя второй женщины, которую кубинцы также обвиняли в краже денег. Жена военного 40-летняя Ольга Шиляева познакомилась с Еленой в мае 2023 года возле бывшего "Макдоналдса" на Московском шоссе в Рязани (сейчас – "Вкусно и точка"). Ольга обратила внимание на машину Kia Carnival с неизвестным ей флагом и буквой Z – за рулем этого минивэна была Елена. Между женщинами завязался диалог о парковочном месте, и тогда Ольга поинтересовалась, что это за сине-белый флаг со звездой висит на машине. Тогда Елена расплакалась и начала рассказывать, что помогает кубинцам пройти через рязанский пункт отбора на войну. Что ей очень тяжело одной, и она не справляется с грузом задач. Ольга спросила, чем она может помочь, и тогда Елена сказала, что ей нужно содействие в легализации семей воюющих в составе российских вооруженных сил иностранцев. Ольга на тот момент почти не работала: большую часть времени проводила дома с четырьмя детьми. Иногда подрабатывала стрижкой волос. Супруг Ольги, Роман Шиляев, – военный. С 2018 года своим местом работы он указывал войсковую часть 41495-2 и адрес: Рязань, улица Белякова, 42. В открытых источниках немного упоминаний войсковой части с таким номером, но указанный адрес – это соседняя улица с военным аэродромом "Дягилево". Там базируется 43-й Центр боевого применения и переобучения летного состава и стоят стратегические бомбардировщики. В 2022 году украинские военные сообщали, что с одного из таких бомбардировщиков, Ту-22М3, был нанесен авиаудар по Мариуполю. А совсем недавно, в июне 2025 года, сам аэродром стал мишенью украинских беспилотников. До этого Шиляев указывал местом работы войсковую часть 95846: к ней приписан 117-й военно-транспортный авиационный полк, базирующийся в Оренбурге. Для Ольги, жены военнослужащего, все вопросы, которые касались семей военных и самой службы, были простыми и знакомыми, и она согласилась помочь Елене. Ольга отказалась общаться с "Системой", но детали ее работы по вербовке иностранцев рассказала общая знакомая женщин, попросившая об анонимности из соображений безопасности. По словам этой знакомой, сначала Ольга занималась только вопросами семей наемников – но потом стала заниматься вообще всем, в том числе и военными контрактами. И Ольга, и Елена практически безвылазно сидели на рязанском пункте подписания контрактов, и в день могли отправить на войну по 30-40 человек. У женщин даже был отдельный кабинет в областном управлении транспорта – недалеко от пункта отбора. С оформлением и покупкой билетов и встречей будущих наемников Ольге и Елене помогали кубинская няня и муж этой няни (формально муж самой Елены). Знакомая Ольги уверяет, что поначалу та ничего не знала об обмане иностранцев, и кубинцев точно предупреждали, что им придется отдать первую выплату "турагентам" – а некоторые якобы даже писали расписку об этом на русском и испанском (об этом же в своем обращении писал и адвокат Елены Смирновой). Но однажды переводчица пересказала Ольге подслушанный разговор Елены со своими клиентами. Из него следовало, что граждане Шри-Ланки, которых вербовала Елена, не знали, что им придется отдать свою первую выплату "агентам". Позже Ольга узнала, их "фирма" обманывала не только ланкийцев. По словам ее знакомой, как минимум часть кубинцев, приезжая в Россию, не знали, что отправятся на войну – они думали, что едут на стройку или какую-то подобную работу, а в результате оказывались на фронте. И это было не следствием недопонимания или языкового барьера, а продуманной бизнес-схемой "Пока Лена была одна, это была идея помочь кубинцам, а когда появилась Даяна, уже чисто деньги пошли", – рассказывает знакомая женщин. Продавщица сувениров 37-летняя кубинка Даяна Эчемендия Диас – довольно известная среди воюющих кубинцев женщина. Ее номер телефона также встречался в объявлениях о вербовке на войну, которые они с Еленой оставляли в социальных сетях. О контакте с женщиной по имени Даяна рассказывали в самом первом интервью кубинцы Вега и Веласкес, ее упоминали и другие рекруты в интервью СМИ. Некоторые участники фейсбук-группы "Кубинцы в Москве" шлют в ее адрес проклятия за то, что обманывает своих соотечественников и шлет их умирать на чужую войну.

Даяна переехала в Россию не позже 2021 года. У нее есть телеграм-канал "Мыльные цветы в Рязани", в котором она продает цветы, вырезанные из мыла, свечи и кружки с романтическими фотографиями. Ничего в этом канале не намекает на то, что эта милая кубинка также продала своим соотечественникам сотни путевок в окопы и на мясные штурмы.

Журналистка "Системы" спросила у Даяны в телеграме, правда ли она помогает с трудоустройством иностранцам и с контрактами на войну. Даяна ответила "Het". Во "ВКонтакте" у Даяны Страница привязана к номеру телефона, который был в объявлениях о найме – фото в кепке с буквой V и российским триколором, на рукаве – нашивка с кубинским флагом. На последнем выложенном видео она в майке камуфляжной расцветки. Хотя Даяна активно носит военную символику, сама она не на фронте. В отличие от своих бывших коллег, Елены и Ольги. На войну из СИЗО Адвокат Елены Смирновой не просто так писал уполномоченному по правам человека в России. По его словам, за месяцы, проведенные под стражей, турагент-вербовщица почувствовала "порочность и не доверие к объективному расследованию" (орфография сохранена), "приняла как данность неизбежность наказания судом к лишению свободы на долгие годы" и написала заявление следователю с просьбой разрешить ей подписать контракт с Минобороны и поехать воевать – например, в частях радиоразведки в качестве переводчика. Адвокат просил уполномоченного посодействовать этому. Когда именно Елена попросилась на войну, точно не известно: письмо адвоката датировано 23 октября 2024 года. Возможно, желание Елены пойти воевать было не такое уж искреннее. Ее коллегу Ольгу Шиляеву, например, отправили из СИЗО на войну "обманным путем", утверждает сестра Шиляевой во "ВКонтакте" в комментариях к посту о поиске военных. Судя по этому сообщению, Ольга оказалась на войне не позже мая 2025 года. Из сообщения сестры следует, что уже в армии Шиляева оказалась в "тюрьме Зайцево" – так называют пыточную-подвал на оккупированной части Луганской области, куда сажают отказников и провинившихся военных. Знакомая Шиляевой и Смирновой подтвердила, что обе женщины сейчас служат в составе штурмовой роты "Шторм V" одной из бригад 1-й танковой армии.

Со слов знакомой, Ольга уверена, что вся эта история с уголовным делом и службой – месть военных за то, что она помогала некоторым кубинцам оспорить незаконное увольнение В СМИ действительно появлялись свидетельства об увольнении кубинских рекрутов из российской армии. В мае 2024 года издание elTOQUE публиковало свидетельства кубинцев Йоана и Луиса. Йоан рассказал, что однажды офицер приказал ему вернуться в Россию для легализации своего статуса. Не зная языка, он не понимал, что происходит, и неожиданно узнал о своем увольнении. Луис рассказывал, что “подписал какой-то документ”, в котором ничего не понял, а потом узнал, что это был приказ об увольнении из российских войск. Ольга и Елена не ответили на сообщения "Системы" в соцсетях. Бывший муж Елены отказался отвечать на вопросы. На просьбу помочь связаться с Еленой он ответил, что "не будет в этом участвовать". Знакомая Елены передала, что та не хочет общаться с журналистами. Олег Рязань Овощи Имя еще одного важного участника этой схемы – Олега Ковешникова – ранее не появлялось в открытых источниках. Его "Системе" назвала знакомая сотрудников "фирмы", уверяя, что Ковешников с самого начала работал с Еленой Смирновой. По словам той же собеседницы, Ковешников и сейчас продолжает привлекать иностранцев в российскую армию и зарабатывать на этом. Журналистка "Системы" написала Олегу Ковешникову в телеграм – как мог бы написать любой человек, интересующийся контрактом с российской армией. Ковешников не стал отрицать, что связан с военными контрактами и наймом наемников. Его интересовало, где находится собеседник, какова его национальность и легальный статус в России. Он попросил прислать фото паспорта и данные регистрации – по его словам, эта информация нужна, чтобы проверить будущего наемника, в том числе через ФСБ. Не получив копии документов, Ковешников отказался рассказывать подробности работы. Олегу Ковешникову 56 лет и он также из Рязани. По словам знакомой Елены Смирновой, та с Ковешниковым была знакома уже много лет. Официально он трудоустроен в компании ООО "Агро универсал", которую возглавляет его дочь. Отрасль компании – "выращивание овощей, бахчевых, корнеплодных и клубнеплодных культур, грибов и трюфелей". Согласно сервису Numbuster Показывает, как номер человека записан в телефонных книжках других пользователей, один из его номеров у кого-то записан как "Олег Рязань Овощи". До овощей в жизни Олега Ковешникова была охрана, с 2002 по 2017 годы он работал в ЧОПах. В последние годы Ковешников брал много кредитов и не все из них возвращал вовремя. Судя по данным реестра ФССП, он фигурант десятков исполнительных производств за просрочку выплаты кредитов на общую сумму более 1,2 млн рублей (около $15 тысяч). А его официальный доход в овощной компании составлял 15 тысяч рублей в месяц (около $200) по состоянию на 2021 год. "Система" нашла несколькофотографий Ковешникова, которые могут свидетельствовать о том, что когда-то он мог быть причастен к силовым структурам. На этих групповых фото он держит флаг Ассоциации ветеранов боевых действий органов внутренних дел России – проще говоря, профсоюза ветеранов спецназа и полиции.

Однако знакомая Смирновой уверяет, что сейчас Ковешников никаких связей с силовиками не имеет и опыт работы в охране – это все, что у него за плечами. Тем не менее, второй номер телефона Ковешникова в сервисе Numbuster определяется как "Олег ФСБ". На вопрос в телеграме, является ли он сотрудником ФСБ, Ковешников ответил отрицательно. Бизнес или госпрограмма? Главный вопрос этой истории, который остается без ответа, – были ли эти вербовщики всего лишь дельцами, увидевшими возможность заработать на человеческом трафике. Или же все это – контора прикрытия для большой межгосударственной программы для вербовки латиноамериканцев и ланкийцев на войну России против Украины. "Система" не обнаружила на сегодняшний день данных, свидетельствующих о прямой связи Елены Смирновой, Ольги Шиляевой, Даяны Диас или Олега Ковешникова с российскими спецслужбами или военными – если не считать таковой мужа Шиляевой, кадрового офицера. В письме адвоката Смирновой указано, что ей в свое время "поступили предложения" об организации перелетов и подписания контрактов иностранцев – но от кого были эти предложения, в документе не уточнялось. Знакомая Шиляевой уверяет, что ни Минобороны, ни региональные власти к работе "фирмы" отношения не имели. Марьян Заблоцкий, изучавший кубинцев-наемников и их роль в российской военной агрессии и рассказывавший об этом в Конгрессе США, уверен, что туроператор Смирнова – это банальный посредник для спецслужб. "Туроператоры традиционно были прикрытием врага в построении логистики. Конкретно в примере Кубы они не принципиальны. Мы видим вербовку от агентов ФСБ и ГРУ, данные про которых достоверно известны. То, что один из них имеет туроператора, совсем не удивляет", – говорит Заблоцкий.