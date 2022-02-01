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Дания первой в ЕС почти полностью отменила ковид-ограничения

Премьер-минситр Дании Метте Фредериксен

В Дании с 1 февраля вновь отменяются практически все санитарные ограничения из-за пандемии коронавируса, хотя заболеваемость COVID-19 в стране остаётся высокой.

Тем самым Дания стала первой страной Евросоюза, которая решилась на такой шаг.

Отменено, среди прочего, требование обязательного ношения масок и необходимость предъявлять ковид-паспорта в доказательство пройденной вакцинации от коронавируса, перенесённой болезни, либо негативного теста. Можно вновь проводить крупные мероприятия, открыть дискотеки и ночные клубы.

Правило предъявлять свидетельство о сделанных прививках сохраняется лишь для путешественников, въезжающих в страну. Также будет действовать рекомендация носить маски и иметь действующие свидетельства о прививках для посетителей больниц и омов престарелых, чтобы не подвергать риску пожилых людей и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

В сентябре Дания уже принимала схожее решение, но коронавирусные ограничения постепенно вернули, когда вскоре после снятия запретов заболеваемость стала резко расти.

За последнюю неделю в Дании регистрировалось от 33-х тысяч до 47 тысяч новые случаев COVID-19 за сутки. Как отмечает агентство DPA, такие показатели едва можно было представить до появления нового штамма коронавируса омикрон. Рост, однако, не привёл к чрезмерной нагрузке на больницы. И главную причину того, что местная система здравоохранения остаётся нормально функционирующей, видят в высоком уровне вакцинации населения от COVID-19. Уже свыше 60 процентов датчан сделали так называемый бустерный укол, что на месяц даже опережает правительственный график. В среднем по ЕС третью вакцину получили менее 45 процентов жителей.

"С 1 января Дания будет полностью открытой. Мы готовы выйти из тени коронавируса. Мы прощаемся с ограничениями и приветствуем ту жизнь, которую знали прежде", - заявила, улыбаясь, премьер-министр Метте Фредериксен.

Ряд других европейских стран в связи с меньшим по сравнению с предыдущими этапами COVID-19 уровнем госпитализации заболевших также анонсировали отмену или значительное сокращение санитарных правил. О решениях объявили Франция, Ирландия, Великобритания, несмотря на рекордный или весьма высокий уровень заболеваемости COVID-19. Рост связывают с распространением "омикрон-вариант", который специалисты предварительно называют более заразным, но в меньшей степени вызывающим тяжёлое течение болезни.

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