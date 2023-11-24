Дания решила увеличить военную помощь Украине

Парламент и правительство Дании достигли договоренности о значительном увеличении военной помощи Украине. Об этом сообщило Министерство обороны страны.

Фонду, из которого направляется военная помощь Украине, предоставят дополнительное финансирование в размере 2,3 миллиардов крон (337 миллионов долларов) в 2023 году и 23,5 миллиарда крон (свыше 3,4 миллиардов долларов) в 2025-2027 годах.

"Мы не знаем, как долго продлится война в Украине, но мы знаем, что пожертвования необходимы для продолжения ее борьбы с Россией. В течение всей войны Дания была верным сторонником Украины, и когда мы сейчас мы усиливаем нашу поддержку, мы посылаем четкий сигнал о том, что украинцы в долгосрочной перспективе могут рассчитывать на поддержку Дании", – заявил министр обороны Троэльс Лунд Поульсен.

В целом на 2023-2028 годы Дания зарезервировала 60,4 миллиарда крон (почти 8,9 миллиардов долларов) на военную помощь Украине в рамках фонда.

Дания учредила фонд военной и гражданской помощи Украине в марте 2023 года.