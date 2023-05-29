Дания выделит ещё 2,6 миллиарда долларов военной помощи Украине

Дания намерена выделить новый пакет военной помощи Украине объёмом в 17,9 миллиардов датских крон (2,59 миллиарда долларов). Об этом заявила в понедельник премьер-министр страны Метте Фредериксен. Транш будет предназначен для закупок Украиной вооружений в этом и следующем году.

В марте Дания учредила фонд военной и гражданской помощи Украине в 2023 году. Он составляет 1 миллиард долларов. В интервью датскому радио Фредериксен сказала, что правительство планирует дополнительно вложить в этот фонд 7,5 миллиардов датских крон (около 1 миллиарда долларов) в текущем году и 10,4 миллиарда (около полутора миллиардов долларов) в следующем.

Президент Украины Владимир Зеленский в твиттере поблагодарил датское правительство.

Заявление Фредериксен сделано накануне визита в северные страны генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Столтенберг покинет свой пост в сентябре этого года. Метте Фредириксен называют одним из возможных кандидатов на пост следующего главы НАТО.