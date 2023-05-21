Байден на встрече с Зеленским объявил о новом пакете помощи Украине

США намерены выделить Украине очередной пакет военной помощи на сумму 375 миллионов долларов. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече в Хиросиме с украинским президентом Владимиром Зеленским. Их беседа состоялась на полях саммита "Группы семи".

В пакет помощи войдут преимущественно артиллерия и боеприпасы, в том числе для ракетных комплексов HIMARS, а также военная техника. Кроме того, туда входит и обучение украинских военных.

На встрече Джо Байден сказал Владимиру Зеленскому, что США делают и будут продолжать делать всё возможное для поддержки воюющей Украины. Президент США заявил о стремлении к "справедливому миру" в Украине, и подчеркнул, что вопрос её территориальной целостности и суверенитета "не подлежит обсуждению".

Это была первая личная встреча Байдена с Зеленским с момента его визита в Киев в феврале. Американский президент вспомнил, как во время прогулки по Киеву слышал сирены воздушной тревоги. "Мы шли дальше. Вы не обращали внимания на сирены. Я тоже не обращал", - сказал он.

Также в воскресенье украинский президент обсудил усилия Киева в войне с Россией на переговорах с президентом Южной Кореи. Зеленский и Юн Сок Ёль встретились впервые. Зеленский написал в твиттере, что поблагодарил собеседника за гуманитарную и нелетальную помощь Украине, в частности, за поставку техники для разминирования. Украинский лидер добавил, что выразил надежду на дальнейшее сотрудничество с Сеулом.

Ранее на полях саммита в Японии Владимир Зеленский встретился, в том числе, с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком, главой правительства Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, главой Евросовета Шарлем Мишелем. Прошли и его первые с начала российского широкомасштабного вторжения в Украину переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Индия, как и ряд других крупнейших незападных стран, занимает нейтральную позицию по отношению к войне.

На официальном сайте президента Украины опубликован текст его выступления перед лидерами G7. Украинский лидер, в частности, поблагодарил западных союзников за помощь в укреплении ПВО, которая "спасла от российских ракет уже тысячи и тысячи жизней украинцев".