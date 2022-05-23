Дания заявила, что отправит Украине крылатые ракеты "Гарпун"

Двадцать стран мира готовы предоставить Украине новые пакеты помощи для обеспечения безопасности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на онлайн-встрече Украинской контактной группы, прошедшей 23 мая.

Дания, например, отправит современные противокорабельные крылатые ракеты "Гарпун" (способные скрытно атаковать цели на расстоянии 150-200 км) для охраны береговых линий – в частности порта в Одессе, заблокированного российским флотом.

Участники встречи - представители 47 стран - обеспокоены, что сложившаяся ситуация грозит миру глобальным продовольственным кризисом. Американский генерал Марк Милли подчеркнул, что ракеты "Гарпун" не смогут способствовать возобновлению коммерческих перевозок, но помогут не допустить высадки морского десанта в одесском порту.

Другие страны, по словам Остина, смогут "пожертвовать критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, а также танки и другую бронетехнику". Кроме того, участники Украинской контактной группы взяли на себя обязательно обучить украинских солдат и поддержать работу их военных систем.