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Дания заявила, что отправит Украине крылатые ракеты "Гарпун"

Пуск ракеты "Гарпун"

Двадцать стран мира готовы предоставить Украине новые пакеты помощи для обеспечения безопасности. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин на онлайн-встрече Украинской контактной группы, прошедшей 23 мая.

Дания, например, отправит современные противокорабельные крылатые ракеты "Гарпун" (способные скрытно атаковать цели на расстоянии 150-200 км) для охраны береговых линий – в частности порта в Одессе, заблокированного российским флотом.

Участники встречи - представители 47 стран - обеспокоены, что сложившаяся ситуация грозит миру глобальным продовольственным кризисом. Американский генерал Марк Милли подчеркнул, что ракеты "Гарпун" не смогут способствовать возобновлению коммерческих перевозок, но помогут не допустить высадки морского десанта в одесском порту.

Другие страны, по словам Остина, смогут "пожертвовать критически необходимые артиллерийские боеприпасы, системы береговой обороны, а также танки и другую бронетехнику". Кроме того, участники Украинской контактной группы взяли на себя обязательно обучить украинских солдат и поддержать работу их военных систем.

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