Moscow Times: российских солдат в Украине не обеспечивают экипировкой

Российским солдатам, участвующим в военных действиях в Украине, приходится самостоятельно покупать снаряжение. Об этом говорится в расследовании издания Moscow Times.

Авторы анонимно поговорили с людьми, воюющими в Украине: "Бронежилет четвёртой степени защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Шлем – ещё десятка. Нормальные берцы – в районе 5 тысяч рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5 до 10 тысяч рублей. А ещё куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 тысяч", – рассказал сотрудник Нацгвардии.

Кадровый российский военный говорит, что речь идёт даже не о современных бронежилетах и касках – в армии РФ нет теплых вещей, сухпайков и аптечек. Вся техника "в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает".

Такая же проблема есть и с аптечками – в тех, что выдают, есть только бинт, йод и жгут. "Я свою собрал за 20 тысяч, и это по минимуму: антибиотики, жгуты, антидот, перевязочные пакеты, шприцы, кровоостанавливающие средства. Если не собрать свою аптечку, никто не спасет. На поле боя йодом кровь не остановишь", – говорит продавец военных товаров, побывавший в Украине.