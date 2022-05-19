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Moscow Times: российских солдат в Украине не обеспечивают экипировкой

Российским солдатам, участвующим в военных действиях в Украине, приходится самостоятельно покупать снаряжение. Об этом говорится в расследовании издания Moscow Times.

Авторы анонимно поговорили с людьми, воюющими в Украине: "Бронежилет четвёртой степени защиты – только такой спасает от пуль и осколков – в среднем обходится в 70 тысяч рублей. Шлем – ещё десятка. Нормальные берцы – в районе 5 тысяч рублей. Желательно две пары. Разгрузочный жилет, куда крепится армейское снаряжение, – от 5 до 10 тысяч рублей. А ещё куртка, брюки, футболки, майки. Вот выходит около 200 тысяч", – рассказал сотрудник Нацгвардии.

Кадровый российский военный говорит, что речь идёт даже не о современных бронежилетах и касках – в армии РФ нет теплых вещей, сухпайков и аптечек. Вся техника "в советском нафталине, элементарно оружие заклинивает".

Такая же проблема есть и с аптечками – в тех, что выдают, есть только бинт, йод и жгут. "Я свою собрал за 20 тысяч, и это по минимуму: антибиотики, жгуты, антидот, перевязочные пакеты, шприцы, кровоостанавливающие средства. Если не собрать свою аптечку, никто не спасет. На поле боя йодом кровь не остановишь", – говорит продавец военных товаров, побывавший в Украине.

  • 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину, назвав это "специальной военной операцией". Помощь Украине, в том числе в поставке военной техники и экипировки, оказывают несколько стран – среди них Германия, Польша, Канада. 19 мая сенат США подписал закон, выделяющий на поддержку Украины 40 млрд долларов.
  • Россия материальную помощь в рамках этого конфликта не получает. Более того, Индия, например, приостановила переговоры о поставке 10 боевых вертолетов Ка-31 на сумму 520 миллионов долларов.

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