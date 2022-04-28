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Немецкий парламент проголосовал за поставки тяжёлых вооружений Украине

Немецкие оружейники предлагают направить Украине танки "Леопард" (на фото)

Немецкий парламент Бундестаг проголосовал большинством голосов за поставки тяжёлых видов вооружений Украине. Военная помощь должна продолжаться и усиливаться где только возможно, решили депутаты 28 апреля. Об этом сообщает DW.

Редакция называет результаты голосования "историческими": традиционно Германия воздерживалась от поставок оружия в зоны военных конфликтов, считая, что это только усилит боевые действия.

В этот раз такой точки зрения придерживались только депутаты из "Левой партии", проголосовавшие против. Правые популисты из "Альтернативы для Германии" также проголосовали против, считая, что решение "близко к объявлению войны".

Канцлер Германии Олаф Шольц ещё несколько дней назад выражал опасения по поводу возможных поставок Украине тяжёлой военной техники, заявляя, что Россия может это расценить как вступление НАТО в конфликт. В четверг он не присутствовал на голосовании, отбыв с официальным визитом в Японию. За это его раскритиковали несколько членов Бундестага, в том числе — лидер крупнейшей оппозиционной партии ХДС Фридрих Мерц.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

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