Дары смерти. Галина Сидорова – о путинских обещаниях и обманах

– Что случилось с Алексеем Навальным? "А кто это?" – предполагаемый ответ президента Путина. "Он умер" – ещё один вариант ответа. Вопросы задаёт предположительно Такер Карлсон.

Тьма накрыла чужой для Путина и такой родной для Алексея Навального город…

…Май 2012 года. Иду по Арбату. Солнечный день. Навстречу Навальный. Гуляет с маленьким сыном. Вокруг как-то незаметно образуется толпа: людей всё больше, и Захар оказывается на плечах у папы, с любопытством разглядывая происходящее. Так я их и запечатлела. Любящий папа в мгновение превращается в политика, живо, заинтересованно и терпеливо говорящего с самыми разными людьми. Помню, первое, о чём тогда подумала: вот же он – президент России XXI века. Молодой, образованный, открытый, ироничный, искренний. Человек, который говорит и слышит, и которого хотят услышать.

Про Путина тоже есть воспоминание – из 1994-го. Невеликого роста, "серенький" человек в тёмном плаще суетится в группе встречающих Жака Ширака, тогда ещё мэра Парижа. Ширак прилетел в Питер на конференцию комиссии "Большая Европа" – в рамках этого объединения проходило неформальное общение ведущих европейских либералов с молодыми российскими демократами. Я была координатором комиссии от России. Анатолий Собчак – хозяином петербургского мероприятия. Путин – при Собчаке: ему предстояло помогать мне в организации. Вести дела с таким помощником оказалось непросто, в силу того, что любой вопрос затягивался: как я быстро поняла, мой визави принадлежал к когорте чиновников, которые "шевелятся", только когда и если им лично что-нибудь нужно. Я часто вспоминаю то короткое общение по единственной причине: даже в страшном сне невозможно было представить, что Россия измельчает настолько, что подобный "неживой" служака, как позже выяснилось, ещё и чекистского розлива, окажется в кресле её президента. А страна превратится в "молчаливое большинство", потакающее его смертельным прихотям.

Говорят, Путин суеверен. Недаром своего ненавидимого врага и полного антипода Навального при жизни боялся назвать по имени. Верит в предсказания, навещает шаманов, что, впрочем, не помешало засадить одного из них в психушку. Убивая своих оппонентов, убивая мирных украинцев на развязанной им войне, убивая русских парней, которых он отправил убивать украинцев, Путин вступил в игру со смертью и, похоже, с ней заигрался. Он и его свита сегодня всё больше напоминают советских старцев времён "гонки на лафетах" – так в народе называли период начала 80-х годов прошлого века, когда престарелые партийные лидеры уходили из жизни буквально один за одним, едва успев побыть генсеком. Уходили, так и не захотев, не сумев закончить начатую ими войну в Афганистане. За десятилетие, по официальным данным, погибло больше 15 тысяч советских солдат. Вывод "ограниченного контингента советских войск" – термин, стыдливо прикрывавший тот "набег" на территорию чужого государства, – завершился 35 лет назад уже при Михаиле Горбачёве и стал своего рода символом его перестройки. "Миллион наших солдат прошел через Афганистан. И оказывается, все попусту… Нам перед своим народом не отчитаться… Горечь вызовет: за что же людей положили?" – говорил тогда Горбачёв.

Путин обманул страну – обещал стабильность и величие. А сделал прибежищем Смерти и загнивания

У любителя истории Путина изучение этого предмета происходит, видимо, выборочно. Свой "украинский Афганистан" он затеял, явно горечи не испытывая. 15 февраля 2024 года назвал "славной … датой в ратной истории Отечества", поздравив "непобедимых, закалённых в боях бойцов с достойным выполнением долга" и отметив ветеранов-афганцев, в качестве добровольцев участвующих в его "специальной военной операции". За два года войны против Украины, которой пока не видно конца, погибли десятки тысяч российских солдат, причём 45 тысяч известны поимённо. 120 смертей в день – цена, которую платит Россия за нападение на соседнюю страну.

Чтобы окончательно зачистить, в том числе физически, оппозицию, Путину нужна была война. Для того чтобы развязать войну, ему нужно было разобраться с оппозицией, со своими личными врагами, со всеми, кто смеет не подчиняться, самостоятельно мыслить. Таким образом, диктатор втянул Россию в замкнутый круг насилия, который подпитывается жаждой власти и ненавистью – как его собственными, так и людей из его ближнего чекистско-старпёрского круга и примкнувшего к ним, обезумевшего от неожиданно свалившейся собственной важности сонма доносчиков, стукачей и прочих "патриотов". Конца и края безумию не видно. Более того: есть признаки того, что путинские дары смерти могут распространиться и на ещё одну соседнюю страну – Молдову.

Между тем большинство когда-либо данных Путиным пред- и послевыборных обещаний – все эти громкие национальные проекты в области здравоохранения, образования, экологии, культуры, жилья и городской среды либо канули в Лету, либо переработаны в эти самые дары. Зато Россия – чемпион по санкциям. По данным глобальной базы данных их мониторинга Castellum.ai, в отношении Российской Федерации их введено больше, чем против всех других стран-изгоев, вместе взятых. На 12 февраля 2024 года их насчитывалось аж 19 282. Некоторые российские чиновники хорохорятся: мол, мы и под санкциями неплохо справляемся. Но тут, конечно, напрашивается вопрос: представляете, как бы справлялись, если бы их не было?

Путин обманул страну – обещал стабильность и величие. А сделал прибежищем Смерти и загнивания. И что самое ужасное, его обман для большинства накачанного пропагандой населения оказался более востребован и привычен, чем неведомое лучшее будущее, предложенное Навальным. Страна словно смотрится в зеркало, которое уже пошло трещинами, но ещё не готово рассыпаться.

Путин понимает только силу. И игнор

В этой ситуации споры о том, что было выгодней Путину – обменять или убить его главного врага, мягко говоря, неуместны. Конечно, пытаться спасти Навального нужно было любым доступным способом. Как необходимо стараться вызволить других его политзаложников. Но Путин сегодня – это уже не про "своих не бросаем". Путин – исключительно про "личных врагов убиваем". Путин – не про правосудие. Путин – про бессудные казни и убийство.

Торг с убийцей вряд ли мог закончиться по-другому. Он понимает только силу. И игнор. Вот почему я думаю, что единственно верным действием со стороны западных демократий могло бы стать непризнание очередных его "выборов" легитимными. А его самого – нелегитимным президентом и, соответственно, его министров – "недееспособными" в политическом плане. Никаких переговоров. Никаких визитов вежливости. Никаких контактов. И одновременно поддержка антивоенных активистов, независимых журналистов и политиков, обычных граждан, преследуемых режимом всё жестче, открытие двери в нормальный "живой мир" обычным россиянам – студентам, учёным.

…Алексей Навальный и после смерти остаётся символом жизни. Владимир Путин при жизни стал символом смерти.

Посреди сгустившейся тьмы и новых безумств кремлёвского властемана вспоминаются слова из романа Роберта Пенна Уоррена "Вся королевская рать": "Ты должен сделать добро из зла, потому что его больше не из чего сделать". Навальный именно так и поступал.

Галина Сидорова – московский журналист и внешнеполитический обозреватель

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