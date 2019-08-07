Человек, открывший стрельбу в Дейтоне, был одержим идеями насилия

24-летний Коннор Беттс, подозреваемый в убийстве девяти человек в городе Дейтон, штат Огайо, особо не скрывал своего одобрения насилия и ранее размышлял о совершении массовых убийств. Об этом сообщили во вторник следователи Федерального бюро расследований США.

По данным следствия, он действовал в одиночку. Беттс застрелил в минувшее воскресенье свою сестру, а потом еще 8 человек. Согласно предварительной информации, одетый в бронежилет Беттс открыл огонь из автоматической винтовки оснащенной магазином большой емкости в районе, где расположены популярные бары и ночные клубы. Прибывшие по вызову полицейские застрелили Беттса в течение 30 секунд после начала перестрелки. Если бы не оперативная реакция полиции, жертв могло быть гораздо больше.

Следователи продолжают поиски возможных мотивов убийцы, а также пытаются ответить на вопрос имел ли он сообщника. Массовое убийство в Дейтоне произошло рано утром 4 августа ровно через 13 часов после перестрелки, в результате которой погибли 22 человека в городе Эль-Пасо, штат Техас однако агенты ФБР не нашли указаний на возможную связь между двумя актами насилия. На пресс-конференции представители ФБР сообщили, что дейтонский стрелок был одержим идеями насилия, включая массовые убийства, и что он выражал в разговорах со знакомыми готовность к публичным актам насилия. Несмотря на то, что 6 из погибших - афро-американцы, власти указывают, что нет улик считать это преступление расово мотивированным, Беттс - белый. В свои школьные годы, сообщает местная пресса, Беттс был якобы одержим желанием убить некоторых из своих одноклассников и даже подготовил список «осужденных».

Губернатор Огайо Майк Девайн предложил законопроект, который позволит судам конфисковать огнестрельное оружие у лиц, которые будут сочтены угрозой либо для себя самих, либо для других. Правоохранительные органы и родственники таких лиц могут обратиться в суд с соответствующим запросом. Схожие законодательные акты уже утверждены в 17 штатах.

В своем обращении к стране в понедельник президент США Дональд Трамп также поддержал законы, разрешающие изъятие оружия у опасных лиц, и призвал к строгому мониторингу интернет коммуникаций, создание системы, которая предотвратит попадание оружия в руки душевнобольных и людей с неустойчивой психикой и более широкому применению смертной казни в ответ на массовые расстрелы.



Во вторник президент подтвердил, что он планирует посетить в среду как Дейтон, так и Эль-Пасо, чтобы встретиться с сотрудниками правоохранительных органов, пострадавшими и их близкими.