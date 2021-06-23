Сторожевой корабль ФСБ России выполнил предупредительную стрельбу в сторону британского эсминца "Дифендер" неподалёку от берега аннексированного Крыма. Рядом с кораблём были сброшены бомбы с армейского истребителя "Су-24". Об этом сообщает государственное агентство ТАСС.

Российские пограничники обвинили корабль в нарушении границы. Утверждается, что он он зашёл на полторы морские мили вглубь территории России и не ответил на предупреждения.

Затем "Дифендер" покинул российских территориальные воды. Минобороны России заявило, что это произошло благодаря совместной работе Черноморского флота и Погранслужбы ФСБ России.

Британский военный атташе вызван в российское министерство обороны.

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