"Готов протянуть руку". Переговоры с Ираном для мира и Джей Ди Вэнса

В Исламабаде сегодня проходят американо-иранские переговоры об условиях прекращения войны, длившейся более месяца и остановленной во вторник двухнедельным перемирием.

Американскую делегацию возглавляет вице-президент США Джей Ди Вэнс, и это самая важная и, возможно, самая рискованная его задача в должности второго человека в государстве.

Подробности переговоров

Это первые со времен исламской революции 1979 года прямые личные переговоры между США и Ираном на столь высоком уровне. (В 2013 году президент Барак Обама обсуждал по телефону с новоизбранным президентом Ирана Хасаном Рухани иранскую ядерную программу).

Кроме Вэнса в составе американской делегации – специальные посланники президента Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер, которые участвовали в прежних непрямых переговорах по ядерной программе Ирана. В прессе появлялись сообщения, что Иран не доверяет им – после того, как контакты в прошлом и нынешнем году не принесли успеха и дело закончилось военными ударами США и Израиля по Ирану.

Иранскую делегацию возглавляет спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, в ее состав также входит министр иностранных дел Аббас Арагчи.

Пакистанские представители выступают на переговорах в качестве посредников.

Предмет переговоров

Шаткое перемирие дает сторонам возможность попытаться достичь компромисса по ключевым вопросам, чтобы не допустить возобновления военных действий.

Воздушная кампания США и Израиля, среди целей которой была ликвидация ядерной программы Ирана, радикально ослабила военные возможности иранского режима, однако не привела к его падению. В ответ Иран начал наносить удары по странам региона и фактически перекрыл Ормузский пролив, через который идет около 20% мировых поставок нефти. В результате цены на нефть подскочили, а фондовые рынки упали из-за опасения резкого замедления глобальной экономики. Чтобы открыть пролив военными средствами, США могли оказаться перед необходимостью начать наземную операцию.

Существуют разногласия о деталях требований сторон, но агентство Associated Press пишет, что разрыв в требованиях "кажется непреодолимым", а издание Axios – что "шансы на успех представляются низкими. Стороны понимают, что неудача на переговорах приведет к возобновлению войны, но их взгляды расходятся".

Что говорят стороны

Вэнс: "Если иранцы намерены вести переговоры добросовестно, мы готовы протянуть им руку. Если они попытаются нас обмануть, то обнаружат, что наша переговорная команда не очень восприимчива к этому".

Дональд Трамп написал, что у иранцев нет козырей, кроме "краткосрочного вымогательства денег у мира, используя международные водные пути". "Единственная причина, по которой они сегодня живы, это ведение переговоров!"

Глава иранской делегации Галибаф потребовал до начала переговоров прекращения огня в Ливане (где Израиль проводит операцию против союзной Ирану группировки "Хезболла") и разблокирования иранских активов.

Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф в телевизионном обращении к нации описал нынешний момент для обеих сторон как "пан-или-пропал".

Взгляды Вэнса. Предыстория

Переговоры в Исламабаде могут оказаться моментом истины не только для судьбы конфликта, но и для вице-президента США. Через два года в стране президентские выборы, на которых Джей Ди Вэнс может быть главным претендентом от республиканцев (Дональд Трамп больше баллотироваться не может), а в стране растет политический и экономический запрос на то, чтобы завершить войну с Ираном.

Вэнс, выросший в бедном городке в штате Огайо и служивший в морской пехоте во время войны в Ираке, стал одним из самых ярких представителей движения "Америка прежде всего". Он призывал сосредоточиться на внутренних проблемах страны, минимизируя вмешательство в мировые проблемы (вроде военной помощи Украине) и отказавшись от ведения затяжных, "вечных" войн.

В 2023 году Вэнс поддержал Трампа, потому что тот за четыре года своего первого президентства не начал ни одной войны.

Заметные моменты Вэнса на посту вице-президента: выговор европейцам на конференции по безопасности в Мюнхене и перепалка с президентом Украины Владимиром Зеленским на печально известной встрече в Белом доме в феврале 2025 года.

С начала операции против Ирана Вэнс, по мнению многих, отступил в тень. Перед войной во время дискуссий в администрации, судя по многочисленным публикациям, вице-президент выражал скепсис по поводу ее перспектив, но когда стало ясно, что Трамп склоняется к проведению операции, высказался за то, чтобы провести ее быстро и решительно для минимизации потерь. Go big and go fast ("по-крупному и быстро"), приводила его слова New York Times.

Публично Вэнс полностью поддерживал президента, который, впрочем, сам заметил, что у них есть некоторые "философские" расхождения: "У него, возможно, было не так много энтузиазма, но все равно полно энтузиазма".

У Вэнса "свои взгляды, но он будет работать в соответствии с указаниями президента и постарается добиться результата, которого тот хочет", сказал Axios источник в окружении вице-президента.

Две недели назад источники британской газеты Guardian в Пакистане утверждали, что Иран не хочет больше иметь дело с Уиткоффом и Кушнером, но может согласиться на кандидатуру Вэнса в качестве главного переговорщика.

Более того, по сведениям CNN, Иран якобы сам дал понять Белому дому, что предпочтет вести переговоры именно с Вэнсом, потому что воспринимает его как того, кто скорее захочет положить конец войне. Белый дом заявил, что только президент Трамп решает, кто будет вести переговоры от лица США, и назвал утверждения об иранской инициативе "иностранной пропагандой". Так же об этом отозвались и в окружении Вэнса.

В среду Вэнс прокомментировал предположения о том, что иранцы хотели его участия в переговорах, заявив журналистам: "Я этого не знаю. Я был бы удивлен, если бы это было правдой. Но, знаете, я хотел участвовать, потому что думаю, что смогу что-то изменить".

Axios утверждает со ссылкой на источники, что Вэнс попросил Трампа о роли в дипломатическом урегулировании. Издание приводит слова нензаванных американских официальных лиц: "Вэнс попросил мяч, и он его получил. Он может стать тем, кто заключит сделку, которая положит конец войне". "Это большое дело для Джей Ди. Это как Супербоул".

Источник, близкий к Вэнсу, говорит: "Конечно, вице-президент хотел быть вовлеченным в такой важный процесс, и когда президент попросил, он с энтузиазмом согласился возглавить переговоры".

Будущее Вэнса. Общая картина

Считается, что Вэнс, наиболее вероятный кандидат в президенты от республиканцев в 2028 году, сдвигает партию от традиционных "ястребиных" взглядов на внешнюю политику в сторону принципа "Америка прежде всего". Но с лета прошлого года, когда президент Трамп все более активно стал прибегать к использованию военной силы, заметнее стала фигура госсекретаря и советника по национальной безопасности Марко Рубио, которого считают представителем более традиционного крыла республиканцев.

Трамп выражал желание, чтобы Вэнс и Рубио пошли на выборы в паре, и Рубио, как утверждало издание Politico, признавал лидерство Вэнса и выражал готовность поддержать его.

NBC News, однако, указывает, что война с Ираном подняла шансы Рубио стать преемником Трампа в 2028 году. NBC описывало сцену опроса Трампом доноров партии, кого выбрать, и большинство якобы высказалось за Рубио. Дело, впрочем, происходило в Мар-а-Лаго, во Флориде, родном штате госсекретаря.

После начала войны с Ираном Вэнс публично поддержал линию президента, но, по наблюдениям многих изданий, отступил на второй план. Подавляющее большинство движения MAGA остается на стороне Трампа, но можно видеть и тех, кто из-за войны начал критиковать президента и открыто считает Вэнса подлинным выразителем их взглядов. Учитывая непопулярность войны в обществе, сценарий, по которому вице-президент возглавляет мирный процесс и приводит его к успеху, может резко увеличить его шансы в 2028 году.

Взгляды Вэнса как противника вовлечения Америки в затяжные войны могут позиционировать его как подходящую фигуру для переговоров. Но есть риск, что мирный процесс не принесет результатов. Вице-президенты иногда оказывались в ситуации, когда поручения президентов становились политическим бременем. Можно вспомнить, как Камала Харрис, которой Джо Байден поручил разобраться в причинах иммиграции из Латинской Америки в США, в избирательной кампании пыталась отбиться от обвинений в том, что это она ответственна за поток нелегальных мигрантов через южную границу.

Если Вэнс пойдет на выборы в 2028-м, то как вице-президент он будет нести на себе весь груз проблем, связанных с нынешней администрацией, приводит Associated Рress слова Джоэла Голдштейна, профессора права и эксперта по истории вице-президентства в США. Но участие в переговорах с Ираном еще больше связывает его с конфликтом: "То, что он очень заметно вовлечен в переговоры, означает, что, если дела пойдут плохо, люди будут указывать на него, но если все пойдет хорошо, это станет тем, на что он сам сможет указать [как на свою заслугу]".