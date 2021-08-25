Дело физика Голубкина связано с проектом МФТИ с европейцами

Уголовное дело в отношении ученого-физика, сотрудника Центрального аэрогидродинамического института Валерия Голубкина возбудили из-за его участия в совместном проекте Московского физико-технического института (МФТИ) и одного из европейских институтов. Об этом сообщил его адвокат Иван Павлов.

По словам адвоката, государственную измену сотрудники ФСБ усмотрели в том, что он принимал участие в официальном международном проекте, заключенном по контракту между МФТИ и европейским институтом, в ходе которого по указанию своего начальства отправлял отчеты о выполненной работе. На все эти отчеты были получены разрешительные документы, которые подтверждали отсутствие в них "чувствительной информации", добавил Павлов.

Подробности дела Голубкина неизвестны, поскольку материалы уголовных дел по статье о госизмене засекречены. Однако источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что дело в отношении Голубкина связано с проектом Hexafly-Int , посвященном исследованиям концепции пассажирского самолета на водородном топливе, который может летать на больших скоростях. Он начался в 2014 году, а закончился — в 2019 году.

Ранее собеседник"Интерфакса" говорил, что с проектом Hexafly-Int связано дело другого учёного физика Анатолия Губанова, который читал в МФТИ курс по "практической аэродинамике высокоскоростных летательных аппаратов". Он был арестован в декабре по подозрению в госизмене.

Валерий Голубкин - физик-теоретик, профессор, один из самых известных российских специалистов в области гиперзвука. Он был арестован в апреле. В МФТИ тогда заявили, что доступа к сведениям, составляющим гостайну, у ученого не было.

Наказание по обвинению в госизмене предусматривает от 12 до 20 лет лишения свободы.

Дела о госизмене носят гриф "секретно", их рассмотрение в судах проходит в закрытом режиме, официально сообщается лишь о приговорах. Только в январе-феврале 2021 года российские суды вынесли как минимум три приговора по делам о госизмене.