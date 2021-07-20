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Лицом к событию

Тотальная военная тайна

А.Бортников (ФСБ), В.Путин (Кремль), С.Нарышкин (СВР)

ФСБ составила перечень "информации в области военной и военно-технической деятельности", которая как полагает ее глава А.В. Бортников, при получении таковой иностранным государством может быть использована против безопасности РФ. Если внимательно изучить этот перечень то окажется что вообще все, что ни узнает иностранное государство, оно может обратить против РФ. Всё подряд. Послушайте, что скажут по этому поводу специалисты: военные аналитики Павел Фельгенгауэр и Юрий Федоров, и журналист-расследователь Андрей Солдатов. А также: зачем Путин разрешил высшим военачальникам РФ служить после 70-ти? Звоните в прямой эфир по номеру 8-800-301-84-33, начиная с 19.05. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева

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