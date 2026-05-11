"Я думаю, что дело идёт к завершению," – так президент России после парада ответил сотруднику ВГТРК на вопрос о роли западных стран в ударах по территории России. Путин воспроизводит свою версию трехсторонних переговоров с Украиной, и из его слов так и не понятно, что именно завершается: война или дипломатия с Западом.

В этом же пресс-подходе Путин говорит, что Армении стоит провести референдум о намерении вступить в Евросоюз. Иначе, по его мнению, Россия не сможет "интеллигентно развестись" со своим партнёром по ЕАЭС. "Мы сейчас переживаем всё, что происходит на украинском направлении. А с чего началось? Со вступления или попытки вступления Украины в ЕС," – говорит Путин, в который раз предлагая выгодную ему версию причин войны.

Соцопросы Левада-Центра показывают усталость населения России от войны. О том, что от неё устала даже армия, пишут и российские провоенные блогеры. Они же заявляют, что руководство страны не может или не хочет довести дело до победы.

Готов ли Путин при таких настроениях в стране пойти дальше угроз, разбираемся в эфире "Лицом к событию".