Зеленский: массированных ударов РФ не было, на фронте идут бои

Россия 10 мая, во второй день согласованного при посредничестве США перемирия, не наносила массированных ракетных и авиационных ударов по Украине, а украинские военные уже двое суток не наносят удары вглубь территории России. Об этом заявил в видеообращении президент Украины Владимир Зеленский.

При этом он отметил, что во фронтовых и прилегающих к фронту районах "спокойствия не было", и российские военные продолжили штурмовые действия на ключевых направлениях. За два дня, по словам Зеленского, зафиксировано более 150 штурмовых действий, более сотни обстрелов и около 10 тысяч ударов дронами-камикадзе. "Все наши украинские подразделения действуют зеркально, защищают наши позиции", - отметил президент.

По словам Зеленского, Украина будет отвечать зеркально и в случае возобновления Россией дальнобойных атак. На данный момент перемирие согласовано до 11 мая включительно, о возможности его продления не сообщалось, хотя президент США Дональд Трамп высказывал такую надежду.

Зеленский также заявил, что Украина передала России список из 1000 военнопленных на обмен. По словам Зелеснского, Украина ожидает, что США обеспечат исполнение договорённостей со стороны России. Объявляя о перемирии вечером 8 мая, Трамп написал, что состоится обмен в формате 1000 на 1000. Российский президент Владимир Путин накануне сказал, что Москва пока не получала от Киева списки.

Ранее сообщалось, что вечером в субботу российские войска нанесли удар дронами по Индустриальному району Харькова, дрон попал в технический этаж девятиэтажного жилого дома, пострадали пять человек. Также есть пострадавшие в Днепропетровской области. Российские военные и власти приграничных регионов также заявляют об ударах украинских беспилотников.