Дело Навального о мошенничестве и оскорблении судьи поступило в суд

В Лефортовский районный суд Москвы поступило уголовное дело против Алексея Навального о мошенничестве и неуважении к суду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда. Дата рассмотрения дела пока не назначена.

О том, что дела о мошенничестве и оскорблении судьи, объединили в одно стало известно в середине января. По этим эпизодам Навальному грозит до 10 лет лишения свободы, говорила его адвокат Ольга Михайлова.

Следствие, по её словам, воспользовались процедурой выделения отдельных эпизодов из дела для того, "чтобы оставить себе возможность в будущем ещё проводить обыски и так далее, если они захотят, до истечения сроков давности по этой статье". Таким образом, Навальному могут предъявлять новые обвинения по одному и тому же делу, отметила адвокат.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере возбудили в отношении Навального и его соратников в декабре 2020 года. По версии следствия, они растратили 356 миллионов рублей пожертвований, собранных на работу фондов оппозиционного политика. Максимальное наказание по этой статье предусматривает десять лет лишения свободы.

О том что в отношении Алексея Навального возбуждено дело об оскорблении судьи стало известно в мае. Судья Вера Акимова рассматривала дело о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко и оштрафовала оппозиционера на 850 тысяч рублей. Во время процесса Навальный обвинял судью в предвзятости и получил более 10 замечаний. Тогда же Акимова заявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.