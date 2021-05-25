Навальный сообщил, что против него завели ещё одно уголовное дело

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о том, что в отношении него завели новое уголовное дело. Его обвиняют в оскорблении судьи Веры Акимовой. Об этом сообщается в инстаграм-аккаунте политика.

Как именно Навальный оскорбил судью, следователи ему не сообщили. Политик также сообщил ему ещё о двух уголовных делах. Оппозиционера обвиняют в мошенничестве и создании НКО, посягающей на личность и права граждан.

В феврале Бабушкинский суд Москвы признал Навального виновным в клевете на ветерана Игната Артеменко, снявшегося в агитационном ролике в поддержку поправок к Конституции. Политику назначили штраф в 850 тысяч рублей. Во время заседания судья Вера Акимова объявила, что направит в московский следственный комитет материалы завершившихся слушаний для проверки "оскорбительных высказываний" Навального об участниках процесса.

Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове. Он был отправлен туда на три с половиной года по уголовному делу "Ив Роше" восьмилетней давности. В заключении состояние здоровья Навального резко ухудшилось. Политик объявлял голодовку в знак протеста против того, что не получает необходимой медицинской помощи и при этом к нему не допускают его лечащего врача.