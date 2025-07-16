"Дело писателей". Рунет обсуждает приговор Акунину и розыск Быкова

Два известных российских писателя, Борис Акунин (Григорий Чхартишвили) и Дмитрий Быков, в последние дни привлекли к себе всеобщее внимание – на сей раз не своими произведениями, а репрессивными мерами, которые приняли против них власти на родине.

14 июля Второй Западный окружной военный суд заочно приговорил Акунина к 14 годам лишения свободы по статьям о содействии террористической деятельности, оправдании терроризма и неисполнении обязанностей "иностранного агента". Он также оштрафован на 400 тысяч рублей, писателю запрещено администрирование сайтов в течение четырех лет после отбытия наказания.

Согласно приговору, первые четыре года заключения Акунин должен провести в тюрьме, оставшиеся 10 лет – в колонии строго режима. Обвинение требовало для него 18 лет лишения свободы.

По версии прокуратуры, с 11 января по 24 апреля 2025 года Борис Акунин разместил в своем телеграм-канале "не менее 33 материалов" без указания на то, что они касаются деятельности "иностранного агента".

Обвинение в оправдании терроризма связано с его постом в телеграм-канале, опубликованным 18 февраля 2024 года, в котором Акунин написал, в частности: "Теперь я за революцию, потому что никаким иным способом от диктатуры избавиться не получится. Выборов нет и не будет, оппонентов режим убивает или гноит в тюрьмах. Да, революция — это взрыв. Но в истории бывают такие завалы, которые ничем кроме взрыва не расчистишь".

"Содействием террористической деятельности" обвинение назвало телефонный разговор Акунина с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ему президентом Украины Владимиром Зеленским и министром культуры Александром Ткаченко. В нем Акунин призывал "к объединению российских и украинских деятелей культуры, настаивая, что победа может произойти "только в умах и сердцах", а не на поле боя". Он также предлагал активнее агитировать российских военных сдаваться в плен и переходить на сторону Украины.

Тогда же стало известно, что МВД России объявило в розыск писателя и публициста Дмитрия Быкова. На это обратило внимание издание "Медиазона". В розыскной базе не указывается, по какому делу полиция разыскивает людей. Известно, что в России против Быкова заведены уголовные дела о распространении недостоверной информации о российской армии и нарушении требований к участникам реестра так называемых "иностранных агентов".

Оба писателя давно покинули Россию. Борис Акунин сейчас живет во Франции, Дмитрий Быков – в США.

Сам Акунин отреагировал на вынесенный ему приговор следующим образом.

Акунин Чхартишвили

Моя позиция была такая: со своими читателями по собственной воле я не расстанусь; я разделяю плохое государство РФ и хорошую страну Россию. При этом в общественном поле я буду говорить и писать то, что считаю правильным.

Так я себя и вел.

Комментировать провокацию, которую устроили путинские «воры на доверии», я не собирался. Писателя обмануть – достижение невеликое. Уж что-что, а обманывать эта шушера умеет.

В разговоре с клоунами, которые прикидывались украинцами, я говорил то же, что говорю и пишу публично:

- Я считаю путинский режим преступным.

- Я считаю развязанную им войну преступной.

- Я считаю действия российской армии преступными.

- Поражение Путина станет победой России.

- Россия станет свободной, только если «демосквизируется», то есть превратится в настоящую федерацию.

- Украина имеет право отвечать ударом на удар.

- Я помогал, помогаю и буду помогать украинцам.

(Про то, что я якобы согласен с тезисом "хороший русский – мертвый русский", разумеется, брехня. Как принято у этой шушеры, они что-то в моих словах отрезали, что-то намухлевали, что-то перекомпоновали. Наплевать).

Но сегодня издательство АСТ, публикующее в РФ основную часть моих книг, объявило, что оно «приостанавливает» выпуск и распространение моих книг. И это проигнорировать я уже не могу, поскольку дело касается не нишевой аудитории фсбшных шулеров, а моих многочисленных российских читателей.

Что ж, значит эти книги будут опубликованы где-нибудь на территории свободы. А вы сможете купить их в электронном виде на моем авторском сайте. Спасибо путиноидам за рекламу.

Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время – до тех пор, пока вы остаетесь под властью диктатуры.

До встречи! Надеюсь, скорой.

А вот реакция на происходящее Дмитрия Быкова:

Блогеры откликнулись на обе новости в основном выражением поддержки писателям – или иронией в адрес российских властей.

Natalija Žogole

Дело писателей. Дмитрий Глуховский - 8 лет Дмитрий Быков в розыске Улицкая, Баунов, Сорокин на крючке (иноганеты и участие в "нежелательных" орг.)

Александр Рутман

Только что услышал что писатель Акунин получил приговор 14 лет строгого режима. Заслуженно ли? Или беспредел? Я с детства помню, что советский (российский его правопреемник) суд самый гуманный суд в мире.

Victor Davidoff

Первые четыре года Акунин должен провести в тюрьме

Если сам туда придет

Иначе билет из Франции ФСИН ему не оплатит

Сергей Гандлевский

Гриша, когда я узнал, что тебе дали 14 лет, я что-то тотчас смутно припомнил и запросил ИИ. Память не подвела меня: Эдмон Дантес провел 14 лет в заключении в замке Иф.

Зловещее совпадение!

Этим людям не позавидуешь!

Обнимаем тебя, дорогой друг!

Марат Гельман

Еще один именинник сегодня Акунин Чхартишвили – в том смысле, что ему РФ впаяло 14 лет, а это все таки практически приравнивается в нашей МетаРоссии к ордену «за заслуги перед отечеством». В связи с этим я что хотел сказать. Это для Путина очень плохой знак. Россия страна литературоцентричная. Там где Акунин с Сорокиным, там и Россия. Поэтому может так оказаться что Путин станет без всяких переворотов и революций президентом кремлевских палат и росгвардии, а не России.

Виктор Шендерович

Дмитрий Львович Быков объявлен в розыск.

Досаднее всего в произошедшем, как мне кажется – пропуск в розыскной графе "особые приметы".

Да он весь состоит из особых примет, идиоты! Это же Дмитрий Быков!

Георгий Урушадзе

Дмитрий Львович Быков, если надо — спрячем всем издательством

Андрей Бертыш

Страна моя всерьёз задумалась о культуре. Страна ищет писателей. Типа "Алло, мы ищем таланты".

Дмитрий Львович Быков объявлен в розыск.

В стане Z-комментаторов – не то чтобы бурное (приговор Акунину все же заочный), но таки ликование:

Есть и "особые мнения", например, такие:

Boar_Y

Всю жизнь Акунин пишет исторические детективы про величие Российской империи, про статского советника, который помогает Российской империи захватывать новые земли (Турецкий гамбит). А потом империя выросшая на его книгах, воюет, а он сбегает в Париж. И получает 18 лет тюрьмы. (Справедливости ради: ошибка – все-таки 14, 18 лет требовала прокуратура. – РС).

Polina Limpert

Сегодня в стане русофобов великое горе – писателю Борису Акунину 14 лет тюрьмы дали заочно.

Как вы считаете приговор справедлив?

Я думаю, нет.

Это как объявлять в розыск Дмитрия Быкова. Что их искать или объявлять? Один в Лондоне, другой в Америке. Это и не нужно и бесполезно.

За литературу судить не должны. Если там нет террористических или экстремистских идей, глумления над кем-то или чем-то, воспевания педофилии и т.п. За русофобию надо судить так же как и за антисемитизм.

Мне кажется, этого у них нет. Или уже есть?

Я гораздо больше горюю о мальчике Толе, который со своей мамой был на пляже, когда их убил украинский дрон.

А некоторые комментаторы обращают внимание на особенности российского законодательства, судопроизводства и, в частности, личность судьи, вынесшего приговор по делу Акунина.

Олег Зайченков

Посмотрите на эти фотографии. Кого вы видите? Весёлого мужчину, семьянина, любящего свою жену?

А ещё вы видите судью Олега Шишова. Он любитель отправлять людей в тюрьму за их позицию. Вчера он назначил писателю Борису Акунину 14 лет колонии строгого режима за пост в телеграме. Борис Акунин находится не в России, поэтому этот приговор заочный.

А вот волонтёрку Надежду Россинскую и 15-летнего школьника Арсения Турбина Шишов приговорил к реальным срокам.

Дмитрий Кочкин

Госдума рассматривает очередные "гениальные" нововведения ...

"Ключевое нововведение касается процедуры признания объединений экстремистскими. Теперь для этого достаточно вступившего в силу обвинительного приговора по статье 282.1 УК (за создание экстремистского сообщества, руководство им или участие в нем) в отношении хотя бы одного члена объединения".

Ну то есть вступаешь в ЕР (партия "Единая Россия". – РС) ... Уезжаешь в Испанию какую-нить, чтобы не достали ... Всеми силами получаешь приговор, пусть заочный, как Акунин ... И всё, ЕР признается экстремистской?