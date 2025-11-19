Ссылки для упрощенного доступа

Ходорковского и Гудкова включили в список "террористов и экстремистов"

Михаил Ходорковский
Росфинмониторинг включил в список "террористов и экстремистов" бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и историка Юрия Пивоварова.

Возле их имен стоит звездочка, это означает, что против них возбуждено дело по террористической статье.

В октябре ФСБ России сообщила о возбуждении нового уголовного дела против Ходорковского и еще ряда членов "Антивоенного комитета России", признанного в стране нежелательным. Среди них – Дмитрий Гудков и Юрий Пивоваров. Дело возбуждено по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

В отношении Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.

  • "Антивоенный комитет России" – организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Многие члены движения уехали из России после начала войны.
  • В январе 2024 года российская Генпрокуратура присвоила "Антивоенному комитету" статус так называемой нежелательной организации. Это означает, что его деятельность в России запрещена, а за сотрудничество с ним предусмотрены административная и уголовная ответственность.
