Ходорковского и Гудкова включили в список "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг включил в список "террористов и экстремистов" бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и историка Юрия Пивоварова.
Возле их имен стоит звездочка, это означает, что против них возбуждено дело по террористической статье.
В октябре ФСБ России сообщила о возбуждении нового уголовного дела против Ходорковского и еще ряда членов "Антивоенного комитета России", признанного в стране нежелательным. Среди них – Дмитрий Гудков и Юрий Пивоваров. Дело возбуждено по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.
В отношении Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.
- "Антивоенный комитет России" – организация, основанная группой российских общественных деятелей и гражданских активистов 27 февраля 2022 года, после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. В манифесте группы указано, что её цели – остановить войну и противостоять режиму Владимира Путина, который организация расценивает как диктаторский. Многие члены движения уехали из России после начала войны.
- В январе 2024 года российская Генпрокуратура присвоила "Антивоенному комитету" статус так называемой нежелательной организации. Это означает, что его деятельность в России запрещена, а за сотрудничество с ним предусмотрены административная и уголовная ответственность.