Ходорковского и Гудкова включили в список "террористов и экстремистов"

Росфинмониторинг включил в список "террористов и экстремистов" бывшего главу ЮКОСа Михаила Ходорковского, бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова и историка Юрия Пивоварова.

Возле их имен стоит звездочка, это означает, что против них возбуждено дело по террористической статье.

В октябре ФСБ России сообщила о возбуждении нового уголовного дела против Ходорковского и еще ряда членов "Антивоенного комитета России", признанного в стране нежелательным. Среди них – Дмитрий Гудков и Юрий Пивоваров. Дело возбуждено по статьям о насильственном захвате власти и организации террористического сообщества.

В отношении Михаила Ходорковского также возбуждено дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности.