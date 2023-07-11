Дело стрелявшего в военкома Руслана Зинина передано в суд

Дело Руслана Зинина, стрелявшего в военкома Усть-Илимска Иркутской области , передали в окружной военный суд в Хабаровске. Об этом сообщило издание "Люди Байкала" со ссылкой на мать Руслана Марину Зинину.
Предварительное заседание назначено на 14 июля. Зинина, скорее всего, не выпустят из СИЗО, и он будет участвовать в процессе по видеосвязи, рассказала она.
Зинина обвиняют в теракте, незаконном хранении оружия и его изготовлении. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.
"Это политически мотивированное дело. Он не террорист, ни с какими организациями не связан, требований к властям не выдвигал, не брал заложников, а наоборот всех выгнал [из военкомата]. Но ему всё равно добавили статью о теракте, по которой дают большие сроки и не бывает суда присяжных. Цель этого процесса – показать пример остальным [молодым людям] и максимально всех запугать", – считает Марина Зинина.
- В начале марта водителю лесовоза Руслану Зинину, стрелявшему в военкома Усть-Илимска Иркутской области Александра Елисеева, предъявили обвинение в терроризме. Ему переквалифицировали обвинение с посягательства на жизнь сотрудника правоохранительных органов.
- Спустя пять дней после объявления мобилизации Зинин пришел с обрезом в военкомат Усть-Илимска. Его младшему брату пришла повестка, незадолго до этого у Зинина на войне погиб друг-срочник, которому было 18 лет. На встрече с мобилизованными выступал военком Елисеев. Зинин стал расспрашивать его о погибшем друге. В этот момент в зале кто-то спросил: "Куда мы поедем?". Зинин крикнул в ответ, что сейчас все поедут домой, и дважды выстрелил в военкома.
- Брата Руслана Зинина не мобилизовали. Военком Елисеев провел в больнице полтора месяца, но оправился от ранения.
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