Дело стрелявшего в военкома Руслана Зинина передано в суд

Дело Руслана Зинина, стрелявшего в военкома Усть-Илимска Иркутской области , передали в окружной военный суд в Хабаровске. Об этом сообщило издание "Люди Байкала" со ссылкой на мать Руслана Марину Зинину.

Предварительное заседание назначено на 14 июля. Зинина, скорее всего, не выпустят из СИЗО, и он будет участвовать в процессе по видеосвязи, рассказала она.

Зинина обвиняют в теракте, незаконном хранении оружия и его изготовлении. Ему грозит до 30 лет лишения свободы.

"Это политически мотивированное дело. Он не террорист, ни с какими организациями не связан, требований к властям не выдвигал, не брал заложников, а наоборот всех выгнал [из военкомата]. Но ему всё равно добавили статью о теракте, по которой дают большие сроки и не бывает суда присяжных. Цель этого процесса – показать пример остальным [молодым людям] и максимально всех запугать", – считает Марина Зинина.